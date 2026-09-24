Abinader y gobernadora de NY fortalecen cooperación bilateral

NUEVA YORK.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se reunieron este miércoles y acordaron fortalecer las relaciones bilaterales y dar seguimiento a las iniciativas convenidas durante la visita de la funcionaria al país caribeño en noviembre pasado.
En la reunión, en la que también participó el congresista Adriano Espaillat, se destacó que una delegación de aproximadamente 40 representantes dominicanos de gestión de emergencias y seguridad pública se encuentra en Nueva York para participar en una cumbre de capacitación y colaboración.
Abinader afirmó que la gobernadora ha sido una buena amiga y gran aliada de la comunidad dominicana. «Ha ayudado a la comunidad dominicana a integrarse en la sociedad estadounidense y también en la vida de Nueva York. Muchas gracias por eso», expresó.
Indicó que ambos gobiernos trabajan en varios programas, especialmente en respuesta a emergencias y desastres.
«Realmente tenemos una relación especial con el estado de Nueva York. Aquí viven más de un millón de dominicanos y descendientes de dominicanos», dijo. «Como dije, la gobernadora visitó la República Dominicana y estuvimos muy contentos de recibirla. Esperamos que usted y su esposo vuelvan como buenos amigos, y queremos agradecerles por todo lo que han hecho por nuestra comunidad», agregó.
Abinader compartió además su vínculo familiar con la inmigración. «Mi abuelo materno emigró y estableció una ferretería en la calle 103, en Corona. Mi madre vivió allí desde 1957. También tengo una historia de inmigración y entiendo el valor de las comunidades que ayudan a recibir y apoyar a quienes llegan a los Estados Unidos», señaló.
HOCHUL REAFIRMA ALIANZA CON RD
Hochul dijo que se sentía orgullosa de dar la bienvenida a su amigo Abinader y afirmó que la visita tiene un significado especial tras la hospitalidad recibida durante su viaje al país, donde fue la primera gobernadora en la historia invitada a dirigirse al Congreso.
Indicó que conversaron sobre intereses mutuos, como el manejo de las ventajas económicas pese a los aranceles, los costos de la energía y los precios de combustibles, y sobre cómo seguir trabajando juntos.
«Hemos trabajado muy duro juntos para traer un equipo de 40 personas de manejo de emergencias de la República Dominicana, que literalmente están entrenándose ahora mismo en Nueva York, en las instalaciones que ofrecemos para la capacitación en respuesta a emergencias», sostuvo.
Informó que también colaboran en desafíos ambientales, incluido el apoyo del Departamento de Conservación Ambiental para el saneamiento del río Yaque del Norte, que ha estado contaminado durante décadas.
«Como gobernadora de un estado que se enorgullece de ser el hogar de más de un millón de personas de ascendencia dominicana, quiero asegurarme de que esta comunidad se sienta protegida frente a las recientes acciones migratorias que han generado preocupación», afirmó.
Señaló que las acciones migratorias no solo afectan a criminales, sino también a personas que dirigen restaurantes, bodegas y forman parte esencial de la comunidad.
Hochul agradeció al congresista Espaillat, a quien definió como un líder extraordinario y su embajador durante la visita a Santiago y Santo Domingo, y a la directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, Minosca Alcántara, por su trabajo para profundizar las relaciones bilaterales.
CAPACITACIÓN
De su lado, Espaillat destacó que el entrenamiento de los 40 miembros del personal dominicano se realiza ante la proximidad de la temporada de huracanes en el Caribe y las amenazas de terremotos en América Latina.
Explicó que Minosca Alcántara coordina el entrenamiento en las cercanías de Utica, Nueva York, y que la gobernadora se comprometió a colaborar con la recuperación y saneamiento del río Yaque del Norte, «algo muy personal para mí y para el presidente, porque ambos provenimos de Santiago».
Dijo que estos esfuerzos surgieron como resultado de la visita de la gobernadora el año pasado y que ahora iniciarán los diálogos para avanzar en el saneamiento.
jt-am
RD tiene la obligacion como signataria de los tratados internacionales de los derechos humanos de recibir a los refugiados.
ATENCION ONU, OEA, CIDH, ACNUR.
#BlackLivesMatter #RefugeesWelcome #NoHumanBeingIsIllegal #Factura1937
Este imbé.cil no tiene trabajo?
LA CHUSMA DOMINIMIЕRDА LLEVANDO SU CULTURA DE TROGLODITAS Y MONOS SALVAJES AL MUNDO ENTERO
POR ESO NO LOS QUIEREN EN ESPAÑA EEUU ITALIA SUIZA ETC DONDE LLEGAN LLEGA LA ARRABALIZACION LA DROGA LA PROSTITUCION LA DELINCUENCIA Y LA M4RICONERIА
DOMINIMIЕRDАS DROGUEROS ALCEMOS
NUESTRA DROGA CON VIVA EMOCION
Y EL MUNDO ARRABALIZAREMOS
CON NUESTRA CULTURA ASQUЕRОSА EN ACCION
MONOS HIJOS DE SU MАLDITА MАDRЕ.
Abel llora por sus Rri Pios negros y largos.
Bray Vargas esta’ Loca y con ganas.
#MarraSucksDicks
La Misma Bolita Q lo podrido.
Eat shit dirty Faggot
Parece que le deportaron unos cuantos de sus maridos cables negros.
FACTURA 1937: MAS DE 350 MIL SERES HUMANOS ASESINADOS A SANGRE FRIA POR MANOS DOMINICANAS.
FACTURA 168-13: MAS DE 9 MILLONES DE SERES HUMANOS DESPOJADOS DE SU NACIONALIDAD POR UNA SENTENCIA RACISTA, FASCISTA Y XENOFOBICA.
FACTURA 27 DE FEBRERO 1844: INDEPENDENCIA DOMINICANA POR EL GRAN APOYO DE LOS REBELDES HAITIANOS, SIN ELLOS NO HABRIA INDEPENDENCIA.
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Ya lo entendi a este tipo : le gusta llevar la contraria, para asi llamar el atencion
Marra Cock sucking Faggot
MAMAGÜÉBÄZO