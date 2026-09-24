Abinader y gobernadora de NY fortalecen cooperación bilateral

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NUEVA YORK.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se reunieron este miércoles y acordaron fortalecer las relaciones bilaterales y dar seguimiento a las iniciativas convenidas durante la visita de la funcionaria al país caribeño en noviembre pasado.

En la reunión, en la que también participó el congresista Adriano Espaillat, se destacó que una delegación de aproximadamente 40 representantes dominicanos de gestión de emergencias y seguridad pública se encuentra en Nueva York para participar en una cumbre de capacitación y colaboración.

Abinader afirmó que la gobernadora ha sido una buena amiga y gran aliada de la comunidad dominicana. «Ha ayudado a la comunidad dominicana a integrarse en la sociedad estadounidense y también en la vida de Nueva York. Muchas gracias por eso», expresó.

Indicó que ambos gobiernos trabajan en varios programas, especialmente en respuesta a emergencias y desastres.

«Realmente tenemos una relación especial con el estado de Nueva York. Aquí viven más de un millón de dominicanos y descendientes de dominicanos», dijo. «Como dije, la gobernadora visitó la República Dominicana y estuvimos muy contentos de recibirla. Esperamos que usted y su esposo vuelvan como buenos amigos, y queremos agradecerles por todo lo que han hecho por nuestra comunidad», agregó.

Abinader compartió además su vínculo familiar con la inmigración. «Mi abuelo materno emigró y estableció una ferretería en la calle 103, en Corona. Mi madre vivió allí desde 1957. También tengo una historia de inmigración y entiendo el valor de las comunidades que ayudan a recibir y apoyar a quienes llegan a los Estados Unidos», señaló.

HOCHUL REAFIRMA ALIANZA CON RD

Hochul dijo que se sentía orgullosa de dar la bienvenida a su amigo Abinader y afirmó que la visita tiene un significado especial tras la hospitalidad recibida durante su viaje al país, donde fue la primera gobernadora en la historia invitada a dirigirse al Congreso.

Indicó que conversaron sobre intereses mutuos, como el manejo de las ventajas económicas pese a los aranceles, los costos de la energía y los precios de combustibles, y sobre cómo seguir trabajando juntos.

«Hemos trabajado muy duro juntos para traer un equipo de 40 personas de manejo de emergencias de la República Dominicana, que literalmente están entrenándose ahora mismo en Nueva York, en las instalaciones que ofrecemos para la capacitación en respuesta a emergencias», sostuvo.

Informó que también colaboran en desafíos ambientales, incluido el apoyo del Departamento de Conservación Ambiental para el saneamiento del río Yaque del Norte, que ha estado contaminado durante décadas.

«Como gobernadora de un estado que se enorgullece de ser el hogar de más de un millón de personas de ascendencia dominicana, quiero asegurarme de que esta comunidad se sienta protegida frente a las recientes acciones migratorias que han generado preocupación», afirmó.

Señaló que las acciones migratorias no solo afectan a criminales, sino también a personas que dirigen restaurantes, bodegas y forman parte esencial de la comunidad.

Hochul agradeció al congresista Espaillat, a quien definió como un líder extraordinario y su embajador durante la visita a Santiago y Santo Domingo, y a la directora ejecutiva de la Autoridad de Puentes del Estado de Nueva York, Minosca Alcántara, por su trabajo para profundizar las relaciones bilaterales.

CAPACITACIÓN

De su lado, Espaillat destacó que el entrenamiento de los 40 miembros del personal dominicano se realiza ante la proximidad de la temporada de huracanes en el Caribe y las amenazas de terremotos en América Latina.

Explicó que Minosca Alcántara coordina el entrenamiento en las cercanías de Utica, Nueva York, y que la gobernadora se comprometió a colaborar con la recuperación y saneamiento del río Yaque del Norte, «algo muy personal para mí y para el presidente, porque ambos provenimos de Santiago».

Dijo que estos esfuerzos surgieron como resultado de la visita de la gobernadora el año pasado y que ahora iniciarán los diálogos para avanzar en el saneamiento.

jt-am