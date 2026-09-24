Nikauly De La Mota presenta principios de nuevo partido

Nikauly De La Mota durante la presentación este 23 de septiembre.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La comunicadora y ex candidata vicepresidencial Nikauly De La Mota presentó este miércoles los principios y lineamientos del Partido Dominicano por la Paridad y la Reforma (PDPR).

Se trata de una organización política en formación que surge bajo la marca «Dominicana Justa» y el lema “Un país justo. Un Estado que funcione”.

La nueva organización plantea una visión de renovación del sistema político dominicano sustentada en tres ejes: la paridad en la participación y representación democrática, la reforma integral del Estado y la defensa de la soberanía, la identidad nacional y el orden migratorio.

PARIDAD, REFORMA Y SOBERANÍA

De La Mota explicó que la paridad busca garantizar que mujeres y hombres participen en igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades en los espacios de dirección y toma de decisiones públicas.

“La paridad no busca enfrentar a las mujeres con los hombres. Busca que ambos puedan aportar, decidir y ejercer liderazgo en condiciones de igualdad”, afirmó.

Sobre la reforma estatal, señaló que el PDPR propone reducir la burocracia, eliminar duplicidades institucionales, fortalecer la transparencia y orientar mayores recursos hacia educación, salud, seguridad, empleo y protección social.

En materia de soberanía, la organización plantea fortalecer la vigilancia fronteriza mediante tecnología, inteligencia y coordinación institucional, además de combatir el tráfico ilícito de personas y documentos.

ORDEN MIGRATORIO

El partido también propone auditar los procedimientos de concesión de residencias, permisos y naturalizaciones cuando existan indicios de fraude, falsificación, corrupción o incumplimiento de requisitos legales.

“Ser solidarios no significa renunciar al orden ni a la soberanía. Una política migratoria justa protege la dignidad humana, pero también hace respetar las leyes”, sostuvo.

De La Mota aseguró que Dominicana Justa no será un proyecto personalista, sino un espacio plural y participativo, abierto a ciudadanos interesados en la transformación institucional y el fortalecimiento democrático.

El PDPR está en proceso de formación y anunció que desarrollará encuentros comunitarios para recoger propuestas ciudadanas, mientras avanza en su organización conforme a la Constitución, la legislación electoral y las disposiciones de la Junta Central Electoral.

an/am