BCRD gradúa 74 en diplomado sobre economía y finanzas

El gobernador del BCRD, Héctor Valdez, junto a un grupo de graduandos.

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SANTO DOMINGO.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, encabezó la ceremonia de clausura y entrega de certificados del XII Diplomado Interno de Economía y Finanzas, dirigido al personal de la institución.

La capacitación forma parte del programa de responsabilidad social institucional “Aula Central para la Educación Económica y Financiera”, iniciativa orientada a fortalecer los conocimientos de los colaboradores en temas vinculados con la economía y el sistema financiero nacional.

FORMACIÓN PARA LOS BANCENTRALIANOS

Durante el acto, Valdez Albizu destacó que desde 2015, cuando se realizó la primera edición del diplomado, un total de 1,091 colaboradores han sido capacitados mediante este programa.

El gobernador resaltó además la participación registrada en la edición correspondiente a 2026, que contó con 74 participantes, cifra que calificó como un motivo de satisfacción y un estímulo para continuar fortaleciendo la formación del personal del Banco Central.

El programa académico estuvo a cargo de instructores pertenecientes al equipo técnico de la institución, quienes impartieron conocimientos sobre política monetaria, billetes y monedas, sistema financiero nacional, sistema de pagos, producto interno bruto, inflación y encuesta nacional de fuerza de trabajo.

También fueron abordados temas relacionados con la balanza de pagos, mercado cambiario, economía global, gestión de tesorería y reservas internacionales, planificación y presupuesto, así como finanzas personales.

APORTE DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS

Valdez Albizu agradeció especialmente a los departamentos que colaboraron con la docencia y que destinaron parte de la jornada laboral de sus integrantes para compartir conocimientos con sus compañeros.

Asimismo, destacó la importancia del diplomado dentro de las acciones que desarrolla el Banco Central para promover la educación económica y financiera entre sus públicos de interés, en este caso, sus propios colaboradores.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño, además de otros subgerentes, directores, asesores y colaboradores de la institución.

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