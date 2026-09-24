Proponen declarar 2027 «Año de la Sanidad Agropecuaria»

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SANTO DOMINGO.– La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) expresó su preocupación por la situación de la sanidad agropecuaria en República Dominicana y propuso declarar 2027 como “Año de la Sanidad Agropecuaria”, con una agenda nacional centrada en prevención, vigilancia, educación y fortalecimiento de las capacidades sanitarias.

La organización señaló que la suspensión del programa de preinspección para las exportaciones de mango hacia Estados Unidos y la permanencia de la peste porcina africana (PPA) evidencian la necesidad de mantener controles sanitarios sólidos para proteger la producción y garantizar el acceso a los mercados internacionales.

FORTALECER LOS CONTROLES SANITARIOS

“Nos preocupa el estado de la sanidad agropecuaria. Lo ocurrido recientemente con el mango demuestra que una debilidad en nuestros sistemas de control puede tener consecuencias directas sobre los productores y sobre el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales”, expresó Wilfredo Cabrera, presidente de CONFENAGRO.

La entidad valoró las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura para corregir las debilidades detectadas en el programa de preinspección del mango, así como los avances registrados durante 2026 en la reducción de los casos de PPA.

Sin embargo, consideró necesario convertir estas experiencias en mejoras permanentes de los sistemas de sanidad animal y vegetal.

CONFENAGRO planteó incorporar a los productores mediante programas continuos de educación, capacitación y asistencia técnica sobre bioseguridad, identificación temprana de enfermedades y plagas, manejo sanitario, trazabilidad y mecanismos de alerta.

AGENDA NACIONAL PARA 2027

La organización propuso articular al Gobierno, productores, universidades, organismos internacionales y otros actores del sector en torno a una agenda común.

Entre las prioridades figuran fortalecer la vigilancia y los laboratorios, ampliar la capacitación de productores y técnicos, mejorar los sistemas de alerta temprana y trazabilidad, desarrollar campañas nacionales de prevención y garantizar recursos para la sanidad animal y vegetal.

“Queremos que 2027 marque un antes y un después en la manera en que República Dominicana aborda la sanidad agropecuaria”, manifestó Cabrera.

CONFENAGRO reiteró su disposición de colaborar con el Ministerio de Agricultura para proteger la producción nacional, los ingresos de los productores, la seguridad alimentaria y el acceso de los productos dominicanos a los mercados internacionales.

an/am