Actividades Festival de Plantas en octubre Botánico Nacional

En el evento se realizarán actividades para toda la familia, exhibición y venta de plantas y artesanía, gastronomía y «recreación en contacto con la naturaleza», detalló el Jardín Botánico en un comunicado.

Además, especialistas impartirán charlas y talleres destinados a ampliar los conocimientos sobre las plantas y su cuidado.

El horario del festival será de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y la entrada, que incluirá las actividades y experiencias del festival, costará 200 pesos para adultos y 75 pesos para niños.