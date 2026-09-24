Actividades Festival de Plantas en octubre Botánico Nacional

Santo Domingo, 23 sep (EFE).- El Jardín Botánico Nacional invitó este miércoles a la ciudadanía a participar en la Vigésima edición del Festival Nacional de Plantas y Flores, que se celebrará del 15 al 18 de octubre y ofrecerá actividades educativas, culturales y recreativas.
Además, especialistas impartirán charlas y talleres destinados a ampliar los conocimientos sobre las plantas y su cuidado.
El horario del festival será de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y la entrada, que incluirá las actividades y experiencias del festival, costará 200 pesos para adultos y 75 pesos para niños.
En el evento estarán a la venta plantas «a precios de feria», como orquídeas, suculentas, trinitarias, frutales, begonias, flores de pascua y pinos.
El público también podrán «disfrutar» de propuestas de artesanos inspiradas en la naturaleza y las tradiciones dominicanas.
Esta edición incorporará una tirolina, que se sumará a otras opciones de recreación como: el Museo Ecológico; el paseo en tren, las zonas de recreación; el minizoológico, cortesía del Zoológico Nacional, y el miniacuario, gracias al Acuario Nacional, indicó el Jardin Botánico.
«Esta vigésima edición celebra una tradición que ha acercado a miles de personas al conocimiento y disfrute de las plantas y las flores», expresó el director general de la entidad, Pedro Suárez.