Abinader advierte en la ONU guerras encarecen la vida en RD

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NUEVA YORK. – El presidente Luis Abinader advirtió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que los conflictos armados registrados a miles de kilómetros del Caribe terminan teniendo consecuencias directas sobre la economía de República Dominicana, especialmente en los precios de los combustibles, los alimentos y otros bienes que consumen las familias.

“Situaciones que ocurren muy lejos de nuestras costas pueden golpear directamente la mesa de nuestras familias”, expresó el mandatario durante su intervención en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Señaló las guerras en Europa y Oriente Medio como factores que han contribuido al aumento de los precios internacionales de los alimentos y la energía, situación que representa una vulnerabilidad para la economía dominicana debido a su dependencia de las importaciones.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA

El presidente destacó que República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume, por lo que las variaciones de los mercados internacionales tienen un impacto directo sobre la economía nacional.

“Mi país importa la totalidad de los combustibles que consume: no fijamos esos precios, nos impactan sin poder controlarlos”, manifestó.

El mandatario explicó que los conflictos internacionales también presionan los precios de los alimentos. Ese impacto puede producirse de manera directa, mediante el encarecimiento de productos importados, o indirectamente, por el aumento de los costos de los insumos utilizados para producir alimentos en el país.

RD ABOGA POR REDUCIÓN TENSIONES INTERNACIONALES

Ante los líderes mundiales, Abinader planteó que República Dominicana favorece la reducción de las tensiones internacionales y el fortalecimiento de las vías diplomáticas para enfrentar los conflictos.

“Por eso abogamos por la desescalada, por la libertad de navegación y por una solución diplomática que impida la proliferación nuclear en la región”, expresó.

El jefe de Estado sostuvo que los acontecimientos internacionales pueden traducirse en efectos concretos sobre la economía dominicana y el presupuesto de las familias, debido a la exposición del país a los mercados internacionales de energía, alimentos y transporte.

an/am