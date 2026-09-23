Abinader llama construir unas Naciones Unidas más eficientes

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader llamó a construir unas Naciones Unidas más representativas, eficientes y capaces de responder a las exigencias de los pueblos, al intervenir ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario sostuvo que los nuevos tiempos demandan mayor capacidad de respuesta de la comunidad internacional y advirtió que para los pueblos no son suficientes las resoluciones aprobadas, sino que estas deben cumplirse de manera efectiva.

LLAMA A ACTUAR ANTE LOS CAMBIOS MUNDIALES

“Serenidad, claridad y unidad. Con esos conceptos debemos construir unas Naciones Unidas más representativas, más eficientes y capaces de cumplir con las exigencias de los pueblos a los que sirven”, expresó Abinader.

El presidente dominicano afirmó que la urgencia de actuar responde a la rapidez con que están cambiando las condiciones de vida de la humanidad.

“Ya el futuro no es algo que se perciba a largo plazo; hoy día lo vivimos concomitantemente con la actualidad, pues los cambios en las condiciones de existencia de la humanidad ocurren con tal rapidez que no es preciso esperar décadas para mirar hacia el pasado”, manifestó.

Abinader advirtió que numerosos pueblos corren el riesgo de atravesar esta etapa sin beneficiarse plenamente de los avances alcanzados por la humanidad, por lo que consideró necesario fortalecer el trabajo conjunto entre las naciones.

“Muchos de nuestros pueblos corren el riesgo de vivir esta época y no ser contemporáneos de los grandes avances que ha logrado la humanidad. Actuemos ya, y trabajemos juntos por el bienestar de nuestros pueblos”, planteó.

ACOMPAÑANTES DEL PRESIDENTE

Durante la intervención de Abinader estuvieron presentes la primera dama, Raquel Arbaje; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó; el viceministro de Política Exterior Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rubén Silié; el director del Gabinete Presidencial, Eilyn Beltrán; la asistente personal del presidente, Mercedes Pichardo; la directora del Despacho Presidencial, Noelia Shephard, y la hija del mandatario, Esther Patricia Abinader Arbaje.

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