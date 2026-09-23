EU y China acuerdan extender hasta enero su tregua comercial

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este jueves en Nueva York.

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WASHINGTON.- Estados Unidos y China acordaron extender hasta el 10 de enero la tregua comercial que mantenían desde el año pasado, anunció este miércoles el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en vísperas de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

El acuerdo, denominado “Acuerdo de Busan”, estaba previsto para expirar el próximo 10 de noviembre y busca mantener contenida la escalada arancelaria entre las dos mayores economías del mundo mientras continúan las negociaciones para alcanzar un entendimiento más amplio.

CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES

Bessent informó sobre la extensión después de reunirse nuevamente en Washington con el viceprimer ministro chino He Lifeng, con quien abordó asuntos relacionados con el comercio y la inteligencia artificial.

El funcionario estadounidense señaló que ambas partes buscan avanzar hacia un acuerdo de mayor alcance, aunque reconoció que todavía no está definido si lograrán concretarlo o si simplemente mantendrán las condiciones actuales de la tregua.

La prórroga se produce el mismo día en que Xi Jinping llegó a Washington para una visita de Estado y una reunión con Trump, en un momento en que ambas potencias mantienen diferencias en materia comercial, tecnológica y geopolítica.

La extensión hasta enero ofrece a Washington y Pekín un período adicional para continuar las conversaciones y evitar, por ahora, una nueva escalada arancelaria que pudiera afectar el intercambio comercial entre ambos países.

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