Empresas se unen para impulsar comercio entre RD y Guatemala

Jenniffer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC, y Paola Álvarez, de AGEXPORT, firmaron el acuerdo este 23 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) formalizaron una alianza para fortalecer los vínculos entre los sectores empresariales de República Dominicana y Guatemala, así como promover nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación.

El acuerdo fue suscrito durante el encuentro “Guatemala más cerca de lo que te imaginas”, celebrado en Santo Domingo, donde empresarios y representantes de organizaciones dominicanas conocieron la oferta exportable guatemalteca y las posibilidades de desarrollar negocios entre ambos mercados.

IMPULSAN NUEVAS OPORTUNIDADES COMERCIALES

A través de la alianza, ambas organizaciones facilitarán el acercamiento entre sus empresas asociadas, promoverán el intercambio de información sobre sus respectivos mercados e identificarán áreas de interés que puedan generar relaciones comerciales y nuevas oportunidades de negocios.

La directora ejecutiva de ONEC, Jenniffer Troncoso, destacó que el acuerdo permitirá ampliar el acceso de las empresas a información, contactos y alternativas comerciales, mediante un diálogo orientado a identificar oportunidades concretas.

De su lado, Paola Álvarez, gerente de Fomento Internacional de Exportaciones de AGEXPORT, señaló que la organización busca acompañar a empresarios dominicanos interesados en explorar el mercado guatemalteco y facilitar conexiones con exportadores de productos y servicios.

MAYOR ACERCAMIENTO EMPRESARIAL

Durante el encuentro también fueron presentadas oportunidades de negocios bilaterales, alternativas de inversión en Guatemala y experiencias de empresarios dominicanos que mantienen relaciones comerciales con ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, mediante su Consejería Comercial en República Dominicana, trabajó junto a AGEXPORT en la coordinación de las actividades desarrolladas durante la semana.

La iniciativa busca ampliar los vínculos entre ambos sectores privados y fortalecer el posicionamiento de la oferta exportable guatemalteca en el mercado dominicano.

Para ONEC, la alianza forma parte de sus esfuerzos por facilitar a sus empresas asociadas el acceso a nuevos mercados, información y conexiones que contribuyan al desarrollo del comercio.

an/am