Picasso y Tovar unidos por el arte en la Alianza Francesa SD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Alianza Francesa de Santo Domingo inauguró la exposición “Picasso & Tovar: Acciones Morfológicas”, una propuesta que establece un diálogo entre la obra gráfica del reconocido artista español Pablo Picasso y el universo de formas y signos desarrollado por el dominicano Iván Tovar.

La muestra, perteneciente a la Colección Báez Tavárez y curada por Alescar Ortiz, permanecerá abierta al público hasta el 27 de noviembre de 2026, en la Galería de la Alianza Francesa, con entrada gratuita.

DIÁLOGO ENTRE DOS UNIVERSOS ARTÍSTICOS

La exposición reúne una selección de grabados, libros-objeto y otras piezas, entre ellas la Suite Vollard de Picasso, para acercar al público a las búsquedas artísticas que vincularon a ambos creadores con el surrealismo y la exploración de nuevas formas de representación.

El recorrido también aborda la relación de Iván Tovar con Francia, especialmente su vínculo con José Pierre, crítico de arte y escritor francés, cuya influencia y relación con el artista dominicano se reflejan en parte de las obras y materiales exhibidos.

Daniela Tovar, presidenta de la Fundación Iván Tovar, recordó que el vínculo del artista con Francia comenzó tempranamente. En abril de 1959, cuando tenía 17 años, presentó su obra en la Alianza Francesa. En 1963 se trasladó a Francia mediante una beca de estudios, experiencia que contribuyó al desarrollo de su carrera y a la proyección internacional de su obra.

FORMAS, SIGNOS Y SURREALISMO

El curador Alescar Ortiz explicó que Picasso y Tovar exploraron diversas técnicas y efectos pictóricos, además de rechazar el naturalismo académico. Ambos utilizaron la anatomía humana como un recurso conceptual para desarrollar nuevas posibilidades expresivas y formales.

El acto inaugural contó con representantes de la Alianza Francesa, la Embajada de Francia, la Fundación Iván Tovar y los coleccionistas Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez de Báez.

La exposición cuenta con respaldo del sector privado y la Embajada de Francia, así como de SRC, Deliciel, Ron Cemi y JP Chenet.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

an/am