Embarcación con 17 haitianos llega a Cuba tras 7 días a deriva

Tras la llegada de la embarcación, al lugar acudieron especialistas de Higiene y Epidemiología, funcionarios de Inmigración y Extranjería, personal médico y paramédico, integrantes de la Cruz Roja Cubana, representantes del Ministerio del Interior (MININT) y autoridades del gobierno local.

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SANTIAGO DE CUBA.- Una embarcación con 17 ciudadanos haitianos llegó pasadas las 10:00 de la noche del lunes 21 de septiembre a Playa Siboney, en el municipio Santiago de Cuba, luego de permanecer siete días a la deriva y ser desviada hacia el litoral cubano por las condiciones hidrometeorológicas.

La información fue difundida por el funcionario oficialista Aris Arias Batalla, quien indicó que el grupo está integrado por 14 hombres, una mujer, una niña y un niño. Los migrantes informaron a las autoridades que su destino final eran las costas de Estados Unidos.

RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIA

Tras la llegada de la embarcación, al lugar acudieron especialistas de Higiene y Epidemiología, funcionarios de Inmigración y Extranjería, personal médico y paramédico, integrantes de la Cruz Roja Cubana, representantes del Ministerio del Interior (MININT) y autoridades del gobierno local.

Según Arias Batalla, los 17 ciudadanos haitianos fueron sometidos a evaluaciones médicas y ninguno presentaba síntomas o signos que representaran un riesgo sanitario inmediato.

La llegada de este grupo se suma a otros episodios registrados en los últimos años, en los que embarcaciones procedentes de Haití han terminado en territorio cubano después de desviarse de sus rutas debido a las condiciones del mar o permanecer a la deriva.

ANTECEDENTES DE LLEGADAS A LAS COSTAS CUBANAS

En 2025, seis pescadores haitianos fueron rescatados en la costa sur de Santiago de Cuba después de que su embarcación sufriera daños por el mal tiempo y quedara a la deriva durante varios días. Los hombres habían salido de Haití el 23 de julio y fueron localizados el día 27 en aguas del municipio Guamá.

Uno de los casos de mayor magnitud ocurrió en mayo de 2022, cuando una embarcación con 842 haitianos que intentaban llegar a Estados Unidos terminó en las costas de Caibarién, en Villa Clara, tras varios días de lluvias y tormentas eléctricas que provocaron su desvío. En esa ocasión, las autoridades cubanas proporcionaron asistencia humanitaria, según reportes de Reuters.

Medios que cubrieron el caso señalaron que algunos de los migrantes habrían sido engañados por traficantes que les prometieron una travesía en un crucero hacia Estados Unidos y posteriormente los abandonaron en una embarcación precaria.

En septiembre de 2021, alrededor de 420 haitianos también llegaron a distintos puntos del oriente de Cuba después de que las embarcaciones en las que viajaban se desviaran de su ruta. Las autoridades cubanas informaron entonces que coordinarían su retorno a Haití.

De acuerdo con EFE, entre 2001 y 2021 habían llegado a Cuba 76 embarcaciones con más de 4,000 haitianos, principalmente por la región oriental de la isla.

La proximidad entre Haití y el extremo oriental de Cuba favorece que embarcaciones que intentan alcanzar otros destinos del Caribe puedan ser desviadas por las corrientes y las condiciones meteorológicas. Punta de Maisí, en el extremo oriental cubano, se encuentra a unos 77 kilómetros de Haití a través del Paso de los Vientos, zona conocida por sus fuertes corrientes.

En el caso de los 17 haitianos llegados a Playa Siboney, las autoridades cubanas no habían informado, hasta el momento, cuál será el procedimiento migratorio que se aplicará ni cuándo podría producirse su eventual retorno a Haití.

Fuente: ADN CUBA

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