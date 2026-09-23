DGM detiene 1,079 extranjeros indocumentados en Elías Piña

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ELÍAS PIÑA.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 1,079 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos de interdicción realizados del 16 al 22 de septiembre en la provincia Elías Piña.

La cifra representa el 10.16 % del total de extranjeros aprehendidos en el país durante ese período. En las ocho provincias de la Región Sur fueron detenidas 3,539 personas, equivalentes al 33.3 % de los 10,620 extranjeros reportados a nivel nacional.

OPERATIVOS SE EXTENDIERON POR LA REGIÓN SUR

Además de Elías Piña, los operativos dejaron 797 detenidos en Independencia, 656 en Pedernales, 298 en San Juan, 256 en Barahona, 215 en Azua, 169 en Bahoruco y 69 en San José de Ocoa.

Del total nacional de 10,620 extranjeros detenidos, 5,518 fueron aprehendidos directamente por agentes de la DGM. Los restantes fueron entregados por organismos de seguridad y defensa: 2,660 por el Ejército de República Dominicana, 1,268 por la Policía Nacional, 44 por la Armada de República Dominicana, 40 por la Fuerza Aérea de República Dominicana y 825 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

En Elías Piña, las labores de interdicción se concentraron en el municipio cabecera de Comendador y zonas aledañas.

En Pedernales, los operativos abarcaron el municipio cabecera y sectores como Los Robles, Los Altagracios, Nuevo Amanecer, Los Olivares, Paso Sena, Monte Buti y El Manguito.

Mientras, en Barahona las acciones se desarrollaron en La Guázara, Paraíso, Ciénaga, Santa Elena, Juan Esteban, Bahoruco, Los Patos, Enriquillo y El Arroyo.

MÁS DE 1,500 DEPORTADOS POR ELÍAS PIÑA

Durante los siete días del operativo, 1,526 extranjeros fueron deportados desde Elías Piña, cifra que representa el 30.6 % de las 4,980 deportaciones registradas durante el período a través de los pasos fronterizos de Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales.

La DGM informó estos resultados como parte de las labores de control migratorio desarrolladas en distintos puntos del territorio nacional.

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