EEUU advierte a Irán si insiste en no frenar programa nuclear

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NUEVA YORK 23 Sep.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advertido este miércoles a Irán de que el presidente Donald Trump maneja «opciones militares» frente a Teherán si el país insiste en su deseo de obtener un arma nuclear y mantiene su apoyo al terrorismo en la región.

Durante una comparecencia ante los medios, Rubio ha fijado el programa atómico iraní como la principal línea roja de Washington. «Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Todo emana de ahí», ha aseverado el secretario de Estado, quien ha condicionado cualquier futuro acuerdo a que el país abandone definitivamente esta ambición.

En este sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense ha advertido a las autoridades iraníes de que están «leyendo mal» el sistema político norteamericano si creen que una victoria del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre limitaría el margen de maniobra del actual presidente. Rubio ha recordado que el mandatario cuenta con «poderes extraordinarios» como comandante en jefe para actuar en defensa de la seguridad nacional.

«El presidente tiene una serie de opciones a su disposición, entre ellas las que ya ha tomado, que es imponer costes económicos severos y crecientes. Pero también tiene algunas opciones militares sobre las que no voy a especular», ha subrayado.

RUBIO DEJA CLARO DIPLOMACIA NO ESTA CERRADA

Pese a esto, Rubio ha dejado claro que la puerta a la diplomacia no está cerrada. El secretario de Estado ha subrayado que el presidente estadounidense «está abierto a un acuerdo» con Irán. Sin embargo, ha matizado que un eventual pacto «no va a ocurrir en una rueda de prensa», advirtiendo de que alcanzar un consenso requerirá «mucho trabajo duro durante un periodo de tiempo» y contará necesariamente con la participación e involucración de mediadores.

Asimismo, Rubio ha denunciado los continuos ataques de Irán contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz, confirmando el lanzamiento de nuevos proyectiles durante la misma mañana de este miércoles. Frente a las agresiones, ha asegurado que el carril sur del estrecho permanece abierto gracias a los esfuerzos de Estados Unidos para defender el transporte marítimo y retirar minas, una tendencia que, ha garantizado, «continuará».

Durante su intervención de este miércoles en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha reivindicado el derecho de Teherán a la legítima defensa y al desarrollo de su programa nuclear. Asimismo, el mandatario ha señalado directamente a Estados Unidos como el principal culpable de la inestabilidad en Oriente Próximo.

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