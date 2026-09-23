Canadá sanciona a diez altos cargos y organismos iraníes

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

OTTAWA 23 Sep.- El Gobierno de Canadá ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra cinco altos cargos iraníes y cinco organismos estatales a los que acusa de participar en la «represión digital» y otras violaciones de Derechos Humanos.

«Estas personas y entidades han contribuido a los esfuerzos de Irán por reprimir la disidencia y restringir las libertades fundamentales de la población iraní, entre otras cosas mediante la vigilancia digital, la censura, la violencia ilegal, la detención arbitraria y la intimidación», ha precisado la ministra de Exteriores, Anita Anand, en un comunicado.

La jefa de la diplomacia canadiense ha denunciado que las autoridades de Irán continúan «controlando el flujo de información» y restringiendo libertades a través del desarrollo de «infraestructuras cibernéticas» con las que «vigilar y perseguir» a aquellos que manifiestan sus diferencias con Teherán.

Asimismo, ha defendido estas medidas como parte de los esfuerzos de Canadá y otros países «afines» para aumentar la presión sobre Irán por lo que ha considerado «persistente desprecio de los Derechos Humanos».

of-am