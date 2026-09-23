Atacan buque indio navegaba frente a las costas de Omán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

OMAN 23 Sep.- El Ministerio de Exteriores de India ha denunciado este miércoles la muerte de uno de los 20 tripulantes indios a bordo de un buque que ha sido atacado cuando navegaba frente a las costas de Omán.

«Condenamos el ataque perpetrado hoy contra el buque mercante ‘MV Cape Dao’ frente a la costa este de Omán. De los 20 marineros indios que se encontraban a bordo, 19 han sido rescatados, mientras que un ciudadano indio ha perdido trágicamente la vida», ha señalado en un comunicado donde ha trasladado su «más sentido pésame» a los familiares de la víctima.

La cartera diplomática ha indicado que la Embajada india en Mascate está «siguiendo de cerca la situación» mientras se coordina «de forma proactiva» con las autoridades omaníes, a quienes ha agradecido su «apoyo», de cara a la repatriación de los ciudadanos indios afectados por el suceso.

Asimismo, ha mostrado su preocupación ante los «continuos ataques» contra las embarcaciones en Oriente Próximo y ha reiterado su llamamiento al diálogo para rebajar las tensiones y «permitir el pronto restablecimiento de la paz» en la región.

«Deben cesar los ataques contra la navegación mercante, los marineros y las infraestructuras civiles de la región, y debe restablecerse lo antes posible la navegación y el comercio libres y sin obstáculos a través de las vías navegables internacionales de la región», ha reclamado Nueva Delhi.

of-am