Migración de la RD refuerza vigilancia nuevos inspectores

La medida se produce en medio de las operaciones de interdicción desarrolladas del 18 al 20 de septiembre en las 32 provincias dominicanas, incluidos el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, que dejaron además dos mil 492 ciudadanos deportados.

De acuerdo con la DGM, mil 932 personas resultaron detenidas directamente por sus agentes, mientras que otras mil 243 fueron entregadas por efectivos del Ejército, 511 por la Policía Nacional, 263 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, 18 por el Servicio Nacional de Protección Ambiental y cuatro por la Armada.

Durante el acto de incorporación del nuevo personal, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, los exhortó a desempeñar sus funciones con responsabilidad, transparencia, honestidad y amabilidad.

Los funcionarios agotaron previamente un proceso de capacitación y pasantías en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, antes de recibir sus acreditaciones y ser destinados a los distintos puntos de control.

La DGM señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia que desarrolla de manera coordinada en el territorio para detectar a personas en situación migratoria irregular y proceder a su devolución.

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