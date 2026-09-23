Presidente Irán muestra en ONU fotos niños víctimas ataques EU

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NUEVA YORK.- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ofreció este miércoles su discurso ante la Asamblea General de la ONU en medio de la tensión con Estados Unidos.

Durante su intervención, el dirigente del país persa mostró imágenes de las víctimas del ataque de Estados Unidos del 28 de febrero contra la escuela de Minab, y recordó que se trató de «niños inocentes».

Además, criticó el discurso del día anterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General, lo que llevó a que la delegación del país norteamericano abandonara la sala.

«El presidente de los Estados Unidos nos calificó de terroristas. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo. Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo [Alí Jameneí] fue asesinado sin marco legal ni motivo alguno. Vengo de un Irán donde, en realidad, bombardearon una escuela. Vean a estos niños; estos niños perecieron bajo las bombas y las armas utilizadas por Estados Unidos e Israel. Eran inocentes, no habían cometido ningún delito», manifestó Pezeshkian.

«Solo nos hemos defendido»

«Aquellos que son terroristas, y que entrenan y protegen a terroristas, nos describen a nosotros como tales. Nosotros solo nos hemos defendido. No somos terroristas. Personas inocentes han sido blanco de ataques cobardes y agresiones impuestas a nuestro país. Y nos defendimos con la mayor firmeza. Estados Unidos e Israel nos atacaron equipados con la última tecnología y sistemas de armas, y nuestro pueblo se mantuvo firme. Sí, nos golpearon, pero no nos arrodillamos. No bajamos la cabeza», agregó.

«Ellos penetraron en territorios circundantes y atacaron nuestras universidades, nuestros centros de salud, nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestras infraestructuras; todo ello en violación del derecho internacional. Cuando asumí la presidencia, asesinaron a Ismail Haniya [el exlíder político principal de Hamás] en Irán el mismo día de mi investidura. Israel ataca cualquier barrio, en cualquier ciudad y provincia, y comete asesinatos como un verdadero terrorista. En Gaza, más de 80.000 civiles inocentes han sido asesinados, brutalmente asesinados. Cientos de miles han sido desplazados. Están cometiendo un genocidio utilizando las tecnologías que tienen a su disposición», continuó.

«BUSCAMOS VIVIR DE MANERA INDEPENDIENTE»

En ese sentido, el líder persa denunció: «¿Somos nosotros la fuente de la inestabilidad? Solo buscamos vivir de manera independiente».

Pezeshkian se lamentó: «Vivimos en un mundo en el que los poderosos, en lugar de pensar en la humanidad, la justicia y la democracia, parecen ser los protectores y creadores de inestabilidad y destrucción».

«Durante 200 años —en los últimos dos siglos—, Irán no ha atacado ningún país ni territorio, aunque siempre nos hemos defendido con firmeza. Sin embargo, ahora se nos acusa de ser una fuente de inestabilidad en la región», reiteró.

ASUNTO NUCLEAR

«No buscamos poder para atacar ni cometer actos de agresión. Buscamos energía para el progreso, no para amenazar a las sociedades con armas», subrayó el presidente iraní.

El jefe de Estado explicó que para Teherán «la tecnología nuclear con fines pacíficos es parte inherente de su progreso».

«Irán debe ser poderoso para evitar ser amenazado y para evitar que su futuro se vea amenazado. No deseamos utilizar nuestro poder para ejercer hegemonía ni buscamos nuestra seguridad a costa de la inseguridad de otros. En cuanto a la defensa de Irán, nuestros sistemas defensivos se han desarrollado para que nadie piense que el bombardeo de ciudades iraníes quedará sin respuesta», enfatizó. «Lo decimos claramente: para defender nuestro país, no buscamos el permiso ni la aprobación de nadie», aseveró.

Pezeshkian también cuestionó: «Israel tiene armas nucleares y no permite inspecciones, ¿pero quiere inspeccionar Irán?»

MENSAJE A LOS VECINOS Y ESTRECHO DE ORMUZ

Pezeshkian también envió un mensaje a los vecinos de Irán en la región, explicando su visión de la situación en el estrecho de Ormuz.

«Vivimos en una región donde la guerra no conoce fronteras; una crisis en un territorio se extiende a las naciones vecinas. Por eso, Irán no ve a sus vecinos como rivales en materia de seguridad. Queremos tener vecinos fuertes en estas aguas, en el estrecho de Ormuz. No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y obtengan beneficios de una vía marítima mientras, al mismo tiempo, la utilizan para agredirnos, para imponernos inseguridad y para impedirnos el acceso a nuestras propias aguas», sostuvo.

«No cederemos ante esto. La expansión del conflicto no conducirá a la seguridad. No se puede sembrar el caos para los países ribereños que buscan seguridad naval», precisó.

«Mientras persistan la ocupación, la agresión y la injusticia en el mundo, la resistencia continuará. Si se debilita de una forma, resurgirá de otras, tal vez con mayor fuerza aún. En Gaza, a pesar de la matanza implacable y la devastación generalizada, se ha fortalecido la fe del pueblo en la resistencia. Y la resistencia no puede ser destruida por bombas ni por el asedio. Es naturaleza humana. Si se expulsa a un ser humano de su tierra, resistirá. Si sus hogares son objeto de bombardeos, agresiones y ataques, resistirán. ¿Qué otra opción les queda?», concluyó el líder iraní.

La intervención de Pezeshkian se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el mismo podio de la ONU, presionara a Teherán con una disyuntiva extrema: firmar un pacto que, según él, permitiría a la nación persa reconstruirse, o llevar a la República Islámica «al infierno».