NUEVA YORK.- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ofreció este miércoles su discurso ante la Asamblea General de la ONU en medio de la tensión con Estados Unidos.
Durante su intervención, el dirigente del país persa mostró imágenes de las víctimas del ataque de Estados Unidos del 28 de febrero contra la escuela de Minab, y recordó que se trató de «niños inocentes».
Además, criticó el discurso del día anterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General, lo que llevó a que la delegación del país norteamericano abandonara la sala.
«El presidente de los Estados Unidos nos calificó de terroristas. Nosotros hemos sido víctimas del terrorismo. Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo [Alí Jameneí] fue asesinado sin marco legal ni motivo alguno. Vengo de un Irán donde, en realidad, bombardearon una escuela. Vean a estos niños; estos niños perecieron bajo las bombas y las armas utilizadas por Estados Unidos e Israel. Eran inocentes, no habían cometido ningún delito», manifestó Pezeshkian.
«Solo nos hemos defendido»
«Aquellos que son terroristas, y que entrenan y protegen a terroristas, nos describen a nosotros como tales. Nosotros solo nos hemos defendido. No somos terroristas. Personas inocentes han sido blanco de ataques cobardes y agresiones impuestas a nuestro país. Y nos defendimos con la mayor firmeza. Estados Unidos e Israel nos atacaron equipados con la última tecnología y sistemas de armas, y nuestro pueblo se mantuvo firme. Sí, nos golpearon, pero no nos arrodillamos. No bajamos la cabeza», agregó.
«Ellos penetraron en territorios circundantes y atacaron nuestras universidades, nuestros centros de salud, nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestras infraestructuras; todo ello en violación del derecho internacional. Cuando asumí la presidencia, asesinaron a Ismail Haniya [el exlíder político principal de Hamás] en Irán el mismo día de mi investidura. Israel ataca cualquier barrio, en cualquier ciudad y provincia, y comete asesinatos como un verdadero terrorista. En Gaza, más de 80.000 civiles inocentes han sido asesinados, brutalmente asesinados. Cientos de miles han sido desplazados. Están cometiendo un genocidio utilizando las tecnologías que tienen a su disposición», continuó.
«BUSCAMOS VIVIR DE MANERA INDEPENDIENTE»
En ese sentido, el líder persa denunció: «¿Somos nosotros la fuente de la inestabilidad? Solo buscamos vivir de manera independiente».
Pezeshkian se lamentó: «Vivimos en un mundo en el que los poderosos, en lugar de pensar en la humanidad, la justicia y la democracia, parecen ser los protectores y creadores de inestabilidad y destrucción».
«Durante 200 años —en los últimos dos siglos—, Irán no ha atacado ningún país ni territorio, aunque siempre nos hemos defendido con firmeza. Sin embargo, ahora se nos acusa de ser una fuente de inestabilidad en la región», reiteró.
ASUNTO NUCLEAR
«No buscamos poder para atacar ni cometer actos de agresión. Buscamos energía para el progreso, no para amenazar a las sociedades con armas», subrayó el presidente iraní.
El jefe de Estado explicó que para Teherán «la tecnología nuclear con fines pacíficos es parte inherente de su progreso».
«Irán debe ser poderoso para evitar ser amenazado y para evitar que su futuro se vea amenazado. No deseamos utilizar nuestro poder para ejercer hegemonía ni buscamos nuestra seguridad a costa de la inseguridad de otros. En cuanto a la defensa de Irán, nuestros sistemas defensivos se han desarrollado para que nadie piense que el bombardeo de ciudades iraníes quedará sin respuesta», enfatizó. «Lo decimos claramente: para defender nuestro país, no buscamos el permiso ni la aprobación de nadie», aseveró.
Pezeshkian también cuestionó: «Israel tiene armas nucleares y no permite inspecciones, ¿pero quiere inspeccionar Irán?»
MENSAJE A LOS VECINOS Y ESTRECHO DE ORMUZ
Pezeshkian también envió un mensaje a los vecinos de Irán en la región, explicando su visión de la situación en el estrecho de Ormuz.
«Vivimos en una región donde la guerra no conoce fronteras; una crisis en un territorio se extiende a las naciones vecinas. Por eso, Irán no ve a sus vecinos como rivales en materia de seguridad. Queremos tener vecinos fuertes en estas aguas, en el estrecho de Ormuz. No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y obtengan beneficios de una vía marítima mientras, al mismo tiempo, la utilizan para agredirnos, para imponernos inseguridad y para impedirnos el acceso a nuestras propias aguas», sostuvo.
«No cederemos ante esto. La expansión del conflicto no conducirá a la seguridad. No se puede sembrar el caos para los países ribereños que buscan seguridad naval», precisó.
«Mientras persistan la ocupación, la agresión y la injusticia en el mundo, la resistencia continuará. Si se debilita de una forma, resurgirá de otras, tal vez con mayor fuerza aún. En Gaza, a pesar de la matanza implacable y la devastación generalizada, se ha fortalecido la fe del pueblo en la resistencia. Y la resistencia no puede ser destruida por bombas ni por el asedio. Es naturaleza humana. Si se expulsa a un ser humano de su tierra, resistirá. Si sus hogares son objeto de bombardeos, agresiones y ataques, resistirán. ¿Qué otra opción les queda?», concluyó el líder iraní.
La intervención de Pezeshkian se produjo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el mismo podio de la ONU, presionara a Teherán con una disyuntiva extrema: firmar un pacto que, según él, permitiría a la nación persa reconstruirse, o llevar a la República Islámica «al infierno».
ahora toca… sacar los millares… que, ustedes… asesinan de su… propia gente… por no colindar… con su porquería… de esclavismo… comprendes!…
El pleito del huevo y la piedra, así es la guerra de EEUU contra Irán.
Abusando con los débiles, EEUU que peleé con China o Rusia.
El mundo anda mal, que pena,eso da vergüenza,una primera nación en guerra con un pasito.
«Durante 200 años —en los últimos dos siglos—, Irán no ha atacado ningún país ni territorio»
JAJAJAJAJA.
Koño, es verdad que el papel aguanta todo, compai.
Ay, los pobrecitos. Cualquiera hasta llora oyéndolos.
El que no lee, ni investiga no tiene derecho a la palabra. Antes de opinar edidiquense
ese es el msl di to… problema de estos… esclavos locales… siempre se creen… que son los dominantes… de la información… y son, dentro del… esclavismo… lo que más… carecen de ella… comprendes, esclavo!…
Estoy 100% con su opinión, aquí en esta página web, hay -por montones- una caterva de ANLFABESTIAS que son todólogos, que saben de todo, pero en la realidad, no se saben ni limpiar bien «errrrr cu-lo». Pero con sus faltas ortográficas retratan de cuerpo entero sus ignorancias, su falta de conocimiento mínimo, no para opinar, para nada. Solos AGOREROS, TONTOS ÚTILES, ESTÚPIDOS ÚTILES Y, COME-MIER-DAS AL CUADRADO.
SUPREMOS CRIMINALES AYATOLITOS MUESTREMEN TAMBIEN LAS FOTOS YV VIDEOPS DE TODOS LOS MENORES HOMBRES YV MUJERES QUE UDS HAN ASESINADOS POR UDS ADEMAS ESAS FOTOS FUERON UDS MISMOS QUE LOS ASESINARON Y LE TIRARON FOTOS PARA CULPARNOS A NOSOTROS IDIOTAS CRIMINALES NIN UDS MISMOS SE LO CREEN
Ay, qué pena.
Qué tiernos.
Y las fotos de los 52 mil que protestaban que ustedes acribillaron a quemarropa,
hijos de su mal di ta mai.
Eh?
Debió presentar las de la mujeres apedreadas y los ninos y jóvenes que mataron por manifestarse..demonios
Que enseñe también las niñas que los ayatolas han asesinado, solo por negarse a taparse la cara con un trapo sucio
presenta la primer foto, nombre de esas niñas que tru dices fueron asesinadas por no taparse la cara. Idiota ignorante. eso no es en Iran eso es el arabia saudi, qatar, barrain, afganistan donde eeuu es el asesino y violador. Ignorante….en iIran a las mujeres no se prohibe la educacion, ni tapar su rostro como en los paises donde eeuu tiene bases militares. idiota patan ignorante mentiroso.
RATAS MENTIROSAS TERRORISTAS ASESINAS ES LO QUE SON ESTOS CRIMINALES ISLAMICOS. MUESTREN LOS MILES DE CIUDADANOS QUE ELLOS MISMOS HAN ASESINADOS POR PROTESTAR ESE M4LDITO RÉGIMEN CRIMINAL ISLAMICO!
MUESTRALO. UNA COSA ES PROTESTAR Y OTRA ATACR CON ARMAS……YO QUIERO EN QUE PAIS TU SALES A ATACAR CON ARMAR Y NO ARRANCAR LA LABEZA. MENTIROSO
En abril de 2026, Trump afirmó públicamente que Estados Unidos había enviado “muchas armas” a los manifestantes iraníes
El ex primer ministro israelí Naftali Bennett reconoció en junio de 2026 que Israel había iniciado una operación para introducir clandestinamente decenas de miles de receptores
durante las protestas.
Reuters confirmó que Bennett hizo esa declaración públicamente. �
Esto es importante porque no estamos hablando simplemente de que «Israel apoyaba políticamente a los manifestantes». Estamos hablando de una operación material destinada a desestabilizar al régimen
Además, Reuters informó en enero que grupos kurdos armados y entrenado por EEUU e Israel cruzaron desde Irak hacia Irán durante la crisis de las protestas.
Ahora bien, hay algo significativo: a finales de enero, Reuters informó que Trump realizó ataques contra fuerzas de seguridad iraníes precisamente para crear condiciones que permitieran que los manifestantes volvieran a levantarse contra el régimen.
Dos fuentes estadounidenses dijeron que se buscaba crear condiciones para un cambio de régimen. �
Eso demuestra que Washington sí estaba pensando estratégicamente en utilizar la movilización interna contra el régimen,
El mossad
Hay evidencia histórica y actual de que Mossad tiene redes de inteligencia dentro las protestas de Irán. De hecho, Irán ha detenido y ejecutado personas acusadas de colaborar con Mossad, y Reuters informó recientemente de la ejecución de varios condenado por espionaje para Israel.
Reuters
«Agentes de Mossad estuvieron infiltrados entre los manifestantes y dirigieron las protestas.»