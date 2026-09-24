Abinader destaca aportes de la diáspora dominicana en N. York

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BROOKLYN, Nueva York.- El presidente Luis Abinader expresó este jueves su orgullo por los logros de los dominicanos residentes en Brooklyn y agradeció sus aportes a República Dominicana mediante las remesas, las inversiones y el respaldo a sus familias.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes, de sus conquistas, de sus triunfos”, afirmó el mandatario, en el marco de un encuentro organizado por el presidente de este condado, Antonio Reynoso.

Aseguró que el país siempre estará agradecido con la comunidad dominicana en el exterior.

Recordó además sus vínculos familiares con Nueva York y afirmó conocer de cerca el esfuerzo realizado por la diáspora. “Conozco lo que ustedes han hecho, conozco también cómo los funcionarios norteamericanos se refieren y admiran a la comunidad dominicana por sus aportes, por sus emprendimientos, por su desarrollo”, manifestó.

Señaló que desde el inicio de su gestión se han ampliado los servicios consulares y se ha avanzado en la digitalización de trámites públicos para facilitar las gestiones de los dominicanos residentes fuera del país.

“Pero lo mejor que le puede pasar a la comunidad dominicana en el exterior es que podamos hacer una mejor República Dominicana”, sostuvo.

REYNOSO PROCLAMA EL DÍA DEL ORGULLO DOMINICANO

Durante el encuentro, Reynoso proclamó oficialmente el 24 de septiembre de 2026 como el Día del Orgullo Dominicano en Brooklyn, coincidiendo con la visita del presidente Abinader.

“El espíritu dominicano es una parte integral de nuestra cultura y economía”, afirmó Reynoso al explicar que la proclamación reconoce las contribuciones de la diáspora dominicana al condado.

El presidente de Brooklyn destacó que ha sido testigo del crecimiento de República Dominicana durante la gestión de Abinader y mencionó iniciativas relacionadas con la seguridad, la inversión y el desarrollo de infraestructura.

“Desde el monorriel de Santiago y el túnel de la Plaza de la Bandera, usted está creando infraestructuras nuevas para mejorar, unir a los dominicanos e iniciar una era de modernidad que solo soñaban nuestros padres”, expresó.

En el acto también habló el cónsul general de República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, quien calificó la visita de Abinader como un acontecimiento de especial relevancia para la comunidad dominicana de Brooklyn.

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