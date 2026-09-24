Leonel: «FP se posiciona como alternativa ante malestar social»

Fernández hizo el señalamiento este 24 de septiembre durante una entrevista en Telemundo Nueva York con el periodista Luis Alejandro Medina.

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NUEVA YORK.- El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que esta organización se ha ido posicionando como “la alternativa” ante la frustración, el malestar y la insatisfacción que, a su juicio, predominan actualmente en la sociedad dominicana.

Durante una entrevista para Telemundo con el periodista Luis Alejandro Medina, el expresidente sostuvo que existe “una gran frustración en la sociedad dominicana”, que vinculó con un menor ritmo de crecimiento económico y dificultades en áreas fundamentales para la población.

CUESTIONA SITUACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

Fernández señaló que el crecimiento económico “no ha sido el mismo que en años previos” y puso como ejemplo la situación del sector eléctrico. Aseguró que las pérdidas técnicas y comerciales, que situó entre 27 % y 28 % en 2020, actualmente alcanzan el 49 %.

Según el exmandatario, este deterioro ha incrementado la necesidad de subsidios al sector hasta unos 2,000 millones de dólares. También relacionó las dificultades con los prolongados apagones que, afirmó, afectan distintas zonas del país, algunos de hasta 15 horas.

Fernández mencionó además las interrupciones del Metro de Santo Domingo y sostuvo que las averías generan ansiedad entre los usuarios cuando permanecen en los túneles en medio de fallas eléctricas, altas temperaturas y oscuridad.

FP DESTACA CRECIMIENTO ELECTORAL

Al referirse al escenario político, Fernández afirmó que existe “una reacción muy adversa, una ira contenida y una insatisfacción generalizada”, contexto que, según dijo, favorece el crecimiento de la Fuerza del Pueblo.

Recordó que la organización obtuvo alrededor del 5 % de los votos en las elecciones presidenciales de 2020 y alcanzó el 30 % en 2024. Asimismo, aseguró que actualmente la FP supera el 40 % en intención de voto.

“La Fuerza del Pueblo se ha ido posicionando como la alternativa al disgusto, al malestar y a la insatisfacción que actualmente predomina en el país”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas en Nueva York, donde Fernández desarrolla una agenda académica y política durante su visita a Estados Unidos.

an/am