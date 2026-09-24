CNN, MS y Politico regresan a Casa Blanca tras orden judicial

Laura Barron-Lopez (i) y Jake Traylor (d), periodistas de MS NOW, reportan desde la Casa Blanca tras la orden de un juez de poner fin al veto del Gobierno de Donald Trump a tres medios, este 24 de septiembre de 2026, en Washington. EFE/Jim Lo Scalzo

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WASHINGTON.- Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico regresaron este jueves a la Casa Blanca después de que un juez federal ordenara restablecer temporalmente sus credenciales de acceso, tras una jornada marcada por un enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Trump y los tres medios de comunicación.

El juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió durante la madrugada una orden de restricción temporal por 14 días que dispuso la restitución inmediata del acceso de los periodistas de los tres medios al complejo presidencial. Kelly consideró que la revocación de sus credenciales se produjo sin un proceso adecuado.

Pese a la decisión judicial, periodistas de los medios afectados fueron inicialmente rechazados al intentar ingresar a la Casa Blanca durante la mañana. Los tres medios solicitaron entonces una audiencia de emergencia para denunciar el incumplimiento de la orden. Horas después, sus periodistas pudieron regresar al recinto alrededor del mediodía.

UNA ORDEN JUDICIAL DE 14 DÍAS

La medida de Kelly permanecerá vigente durante 14 días, salvo que el tribunal emita otra disposición. El juez señaló que los demandantes habían cumplido los requisitos para obtener la protección temporal y que existían fundamentos para considerar que la revocación de las credenciales no había respetado las garantías procesales correspondientes.

La Casa Blanca había prohibido el acceso de CNN, MS NOW y Politico después de que Trump acusara a esos medios de difundir información que calificó de “noticias falsas”. Posteriormente, el Gobierno argumentó que determinadas informaciones de esos medios representaban preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

OTROS MEDIOS MANTIENEN SUSPENDIDA LA COBERTURA

El conflicto también tuvo repercusiones en el sistema de cobertura conjunta de la Casa Blanca. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, otras cadenas mantuvieron suspendida temporalmente su participación en determinadas coberturas televisivas mientras se desarrollaba la disputa por el acceso de los tres medios sancionados.

El regreso de los periodistas se produjo mientras la Casa Blanca recibía al presidente chino, Xi Jinping, en el marco de su visita a Washington, lo que convirtió el restablecimiento del acceso de los medios en un episodio paralelo a una jornada de alta actividad diplomática.

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