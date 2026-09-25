Confirman victoria partido de Putin en elecciones de Rusia

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MOSCÚ.- La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia confirmó este viernes la victoria del oficialista Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin, en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado fin de semana.

La presidenta de la CEC, Ela Pamfilova, indicó que la formación obtuvo 349 escaños en la Duma —Cámara Baja del Parlamento— de un total de 450. El Partido Comunista logró 37 escaños, el Partido Liberal Democrático 23, Rusia Justa 17 y Rodina (Patria-Unión Patriótica Nacional) uno.

Pamfilova detalló que la participación se situó en 59,8 %, con más de 67,4 millones de votantes.

«Es un número récord que no se registraba desde hace tres procesos electorales», afirmó, al precisar que unos 7 millones de personas votaron a distancia o de forma electrónica desde decenas de países.

ATAQUES DURANTE EL PROCESO

Las autoridades lamentaron que al menos seis miembros de la comisión fallecieron por ataques de fuerzas ucranianas contra territorio ruso durante el día de la votación y los días previos.

Pamfilova explicó que 75 centros de la CEC fueron destruidos en el mismo período en once regiones. «Como resultado de los ataques con drones y misiles. Se trata de ataques deliberados», dijo.

CONVOCATORIA DE LA NUEVA DUMA

El presidente Putin firmó un decreto que convoca la primera sesión de la novena legislatura de la Duma para el 30 de septiembre, conforme al artículo 2 de la Constitución. El documento entró en vigor tras su publicación oficial, marcando el inicio formal de los trabajos para conformar la nueva Cámara Baja.

El mandatario, que calificó los comicios como el «acontecimiento más importante de la política interna del país», aplaudió el miércoles la participación «activa» de la población y denunció intentos de «injerencia» en el proceso.

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Juanp
Juanp
6 minutos hace

Cua cua cua cua cuaaaaaa, ajajajajajajaaaaaaa, elecciones en Rusia, give a break

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Juan
Juan
11 minutos hace

! Que sorpresa ! Waoo ganó Putin.. jajajaja

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Ruben
Ruben
13 minutos hace

Y para que confirmar si nadie los tenia en duda eso era si oh si otra noticia qué esa no es de interés de nadie

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manuel esc
manuel esc
21 minutos hace

En Rusia no hay elecciones con participacion democratica. Es solo una forma para mantener el apoyo a Putin. Segun las informaciones procedentes de Rusia de los opositores los que no estan muertos los demas andan despavoridos y perseguidos por el gobierno de Putin. Como organizacion democratica el Partido Nacionalista Dominicano ( PND ) pide al pueblo ruso expresarse con manifestaciones frente a las barbaridades de Putin.

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TRUJILLO
TRUJILLO
23 minutos hace

JA JA JA QUE IDIOTAS SON ESOS MRUSOS SIGUEN VOTANDO POR PUTO PUTIN

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Sergio Gon
Sergio Gon
34 minutos hace

Y es que alguien pensaba que iba a ganar otro???.

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Fer
Fer
45 minutos hace

COMO TENIA QUE SER

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Regimen
Regimen
53 minutos hace

TRUJILLO también convocaba a elecciones con la participación de un solo partido «la palmita» y un solo candidato «Trujillo» eso porqué los demás no querian participar y aunque el pueblo estaba obligado a votar «no lo obligaban a votar por el dictador».

Eso es pura democracia

Que viva Trujillo,
digo Putin

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Tux
Tux
1 hora hace

El partido del dictador de turno, siempre gana

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