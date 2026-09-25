Confirman victoria partido de Putin en elecciones de Rusia

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MOSCÚ.- La Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia confirmó este viernes la victoria del oficialista Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin, en las elecciones parlamentarias celebradas el pasado fin de semana.

La presidenta de la CEC, Ela Pamfilova, indicó que la formación obtuvo 349 escaños en la Duma —Cámara Baja del Parlamento— de un total de 450. El Partido Comunista logró 37 escaños, el Partido Liberal Democrático 23, Rusia Justa 17 y Rodina (Patria-Unión Patriótica Nacional) uno.

Pamfilova detalló que la participación se situó en 59,8 %, con más de 67,4 millones de votantes.

«Es un número récord que no se registraba desde hace tres procesos electorales», afirmó, al precisar que unos 7 millones de personas votaron a distancia o de forma electrónica desde decenas de países.

ATAQUES DURANTE EL PROCESO

Las autoridades lamentaron que al menos seis miembros de la comisión fallecieron por ataques de fuerzas ucranianas contra territorio ruso durante el día de la votación y los días previos.

Pamfilova explicó que 75 centros de la CEC fueron destruidos en el mismo período en once regiones. «Como resultado de los ataques con drones y misiles. Se trata de ataques deliberados», dijo.

CONVOCATORIA DE LA NUEVA DUMA

El presidente Putin firmó un decreto que convoca la primera sesión de la novena legislatura de la Duma para el 30 de septiembre, conforme al artículo 2 de la Constitución. El documento entró en vigor tras su publicación oficial, marcando el inicio formal de los trabajos para conformar la nueva Cámara Baja.

El mandatario, que calificó los comicios como el «acontecimiento más importante de la política interna del país», aplaudió el miércoles la participación «activa» de la población y denunció intentos de «injerencia» en el proceso.