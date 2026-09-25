Colombia rompe formalmente relaciones diplomáticas con Irán

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BOGOTÁ.- Colombia anunció que rompió formalmente relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán a partir del 19 de septiembre, en una «decisión soberana» basada en su política exterior de seguridad y lucha contra el crimen transnacional.

La Cancillería colombiana informó la medida en un comunicado difundido en su perfil de X, en el que argumenta presuntos vínculos del gobierno iraní con grupos terroristas internacionales y grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país.

A esos señalamientos sumó supuestas «violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el Gobierno iraní en su territorio», ataques contra terceros países en el marco del conflicto en Medio Oriente, «el bloqueo al estrecho de Ormuz» y la negativa de Teherán a autorizar nuevas inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar su programa nuclear.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que, pese al deterioro de la «confianza», no se romperán los nexos consulares, que seguirán activos según el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Poco después, la Cancillería anunció la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como «organización terrorista», al considerar que «representa un grave peligro contra la paz y seguridad internacional», y advirtió que reforzará controles para impedir el ingreso a su territorio de personas vinculadas al CGRI.

GUERRA EU, ISRAEL E IRÁN

La decisión se produce en medio de la guerra iniciada en febrero pasado, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto contra Irán con el objetivo de «eliminar las amenazas» del Gobierno persa, ofensiva en la que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y varios altos mandos militares.

Teherán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente y el conflicto se ha extendido por casi ocho meses.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó el pasado sábado que Teherán transmitió a Washington, vía Catar, siete condiciones para iniciar conversaciones, entre ellas el fin de la guerra en todos los frentes, la liberación de activos congelados, el levantamiento del bloqueo naval y el compromiso de no interferir en asuntos internos.

Al día siguiente, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Washington acepte las condiciones y cumpla sus compromisos.

Desde Washington, el presidente Donald Trump dijo estar en «fase de toma de decisiones» y mencionó tres opciones: «Aniquilar Irán, dejar que se pudran económicamente o llegar a un acuerdo», al tiempo que se mostró dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, durante la Asamblea General de la ONU.