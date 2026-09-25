DGA destaca avances para agilizar el comercio exterior

Nelson Arroyo, director de Aduanas, durante su participación este 24 de septiembre en Asociación Nacional de Importadores.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Aduanas (DGA) reafirmó su compromiso de fortalecer la eficiencia, previsibilidad y competitividad del comercio internacional, mediante una mayor colaboración con el sector privado.

El director de la institución, Nelson Arroyo, destacó el papel estratégico de los importadores durante su participación como orador principal en el desayuno de la Asociación Nacional de Importadores (ANI), donde resaltó su contribución al crecimiento económico y al fortalecimiento de la capacidad productiva y comercial del país.

TRANSFORMACIÓN Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Arroyo señaló que la competitividad empresarial depende no solo de producir y vender, sino también de la eficiencia logística, la rapidez en el movimiento de mercancías, la previsibilidad de los procesos y la confianza en las instituciones vinculadas al comercio exterior.

“Hoy la competitividad empresarial no depende únicamente de producir mejor o de vender más. También depende de la eficiencia logística, de la rapidez con que se movilizan las mercancías, de la previsibilidad de los procesos y de la confianza que generan las instituciones que intervienen en el comercio exterior”, expresó.

Agregó que la DGA mantiene una agenda de transformación dirigida a fortalecer los servicios y optimizar los procesos.

José Antonio Álvarez, presidente de la ANI, valoró los avances en materia de facilitación del comercio y destacó los esfuerzos para agilizar los procedimientos aduaneros.

MEJORA EN LA GESTIÓN DE RIESGO

Durante los primeros siete meses del año, el sistema de gestión de riesgo generó 14,774 alertas en zona primaria, que contribuyeron a recaudar más de RD$2,630 millones mediante las intervenciones realizadas.

La institución informó que el porcentaje de declaraciones que recibió algún tipo de alerta pasó de 28.6 % en 2025 a 25 % en los primeros siete meses de este año, mientras la efectividad aumentó a 33.4 %.

El encuentro reunió a representantes de la ANI y la DGA, quienes analizaron desafíos y oportunidades del comercio exterior y reafirmaron la importancia del diálogo entre los sectores público y privado.

an/am