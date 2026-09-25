Desorden en los cementerios públicos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Además de ser guaridas de delincuentes de cualquier calibre los cementerios o camposantos públicos, regularmente administrados por los Ayuntamientos ,son lugares que ni para los muertos sirven.

Tengo la impresión de que esa actitud displicente de mantener como basureros los cementerios públicos tiene mucho que ver con el desarrollo de los centros privados de sepulturas que han aumentado considerablemente obligando a la gente a adquirir terrenos carísimos que siempre mantienen a las personas con deudas permanente casi de por vida.

En cuanto al trato que se le debe dar al fallecido y su dignidad tienen ciertos parecidos a los cementerios públicos que no dan privacidad.

Los vivos tienen que pisar las tumbas algo que a mi vista resulta desconsiderado y abusivo debido al costo de un entierro en uno de esos negocios privados.

Mafia

Pero volviendo a los camposantos públicos el negocio es grandioso para los administradores de turno.

Esto así porque venden y revenden tumbas por falta de papeleo que los deudos pierden a cada momento.

Hay una mafia para construir tumbas, para los entierros para las misas y para todo lo que se mueve allí.

Los guardianes en el caso del Cristo Redentor hacen que la gente les pague dizque para mantener el orden pero al final dejan a los dolientes solos rodeados del tigueraje que prolifera en los cementerios lo que llena de miedo a los visitantes.

Igual pasa con la seguridad en esos lugares, es nula a cualquiera lo asaltan a pesar de que existe un amplio personas dizque de guardianes municipales en la prácticas no hacen ninguna labor.

En fin todo allí es un negocio desde la entrada hasta la salida de muertos y vivo, algo que es lamentable cuando ve y escucha a cada alcalde de cualquier municipio pontificar sobre la seguridad ciudadana, la recogida de basura que es un mito o cualquier otro servicio que la gente no perciba.

Las Alcaldías y Ayuntamientos deben ser el primer contacto del político y su partido para con la población pero en este país eso no sirve para nada, dejando a la gente en el total abandono sólo utilizable para tiempos de campaña.

Lamentable esto que hasta en los cementarios se refleje la incapacidad política y partidaria para darle servicios a la población.

jpm-am