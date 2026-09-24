«50 años de Ramón Orlando» se desarrolló con un lleno total

SANTO DOMINGO, 24 de septiembre.- El espectáculo “50 años de Ramón Orlando y sus amigos”, celebrado anoche, 23 de septiembre, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, se desarrolló con un lleno total y una cartelera que reunió a más de 70 artistas de distintas generaciones y géneros.

La jornada fue concebida como un recorrido musical por las cinco décadas de trayectoria de Ramón Orlando, con el merengue como eje, pero incorporando también bachata, salsa, música tropical y urbana. El espectáculo duró ocho horas, desde la noche hasta la madrugada.

Entre los que participaron figuran Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Sergio Vargas, Fernando Villalona, Miriam Cruz, Los Hermanos Rosario, Cuco Valoy, Eddy Herrera, Pochy Familia, Kinito Méndez, Frank Reyes, Elvis Crespo, José Alberto “El Canario” y Peña Suazo.

Uno de los momentos destacados fue la participación de Juan Luis Guerra, quien interpretó “Las avispas” y “La bilirrubina”.

El concierto también tuvo un fuerte componente de homenaje y reencuentro, incluyendo reconocimientos a artistas que han sido parte de la historia musical de Ramón Orlando y recuerdos de colegas fallecidos.

Ya hay reportes posteriores al espectáculo que permiten reconstruir bastante bien cómo se desarrolló la noche de “50 años de Ramón Orlando y sus amigos”. El concierto comenzó alrededor de las 8:00 p. m. y se extendió hasta la madrugada, con más de 70 artistas y un Estadio Olímpico completamente lleno.