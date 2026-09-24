«50 años de Ramón Orlando» se desarrolló con un lleno total

SANTO DOMINGO, 24 de septiembre.- El espectáculo “50 años de Ramón Orlando y sus amigos”, celebrado anoche, 23 de septiembre, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, se desarrolló con un lleno total y una cartelera que reunió a más de 70 artistas de distintas generaciones y géneros.
La jornada fue concebida como un recorrido musical por las cinco décadas de trayectoria de Ramón Orlando, con el merengue como eje, pero incorporando también bachata, salsa, música tropical y urbana. El espectáculo duró ocho horas, desde la noche hasta la madrugada.
Entre los que participaron figuran Juan Luis Guerra, Milly Quezada, Sergio Vargas, Fernando Villalona, Miriam Cruz, Los Hermanos Rosario, Cuco Valoy, Eddy Herrera, Pochy Familia, Kinito Méndez, Frank Reyes, Elvis Crespo, José Alberto “El Canario” y Peña Suazo.
Uno de los momentos destacados fue la participación de Juan Luis Guerra, quien interpretó “Las avispas” y “La bilirrubina”.
El concierto también tuvo un fuerte componente de homenaje y reencuentro, incluyendo reconocimientos a artistas que han sido parte de la historia musical de Ramón Orlando y recuerdos de colegas fallecidos.
Ya hay reportes posteriores al espectáculo que permiten reconstruir bastante bien cómo se desarrolló la noche de “50 años de Ramón Orlando y sus amigos”. El concierto comenzó alrededor de las 8:00 p. m. y se extendió hasta la madrugada, con más de 70 artistas y un Estadio Olímpico completamente lleno.
Así transcurrió el espectáculo
La noche comenzó con una reseña audiovisual sobre los 50 años de trayectoria de Ramón Orlando, quien apareció en escena con “Weo”, seguido de “Tu mujer” y “No hay nadie más”.
Elvis Crespo, merenguero puertorriqueño, fue uno de los primeros invitados. Puso al público a bailar con “Suavemente”.
El dominicano Fénix Ortiz interpretó “Gotas de pena”. Después participaron Miguel Miguel, Ray Polanco y Carlos David con un popurrí que incluyó “Esa paloma que voló”, “Ypacaraí”, “Dame tu querer”, “Susana” y “El Motor”.
Uno de los segmentos más importantes de la primera parte se produjo cuando Ramón Orlando, Sergio Vargas, Eddy Herrera y Fernando Villalona aparecieron interpretando, entre otros temas: “Si tú piensas que no te amo”, “Ajena”, “Si algún día la ves”, “No eres una más”, “Sé que te perdí” y “Dominicano soy”.
Durante “Dominicano soy”, Fernando Villalona sacó la bandera dominicana y los cuatro artistas la sostuvieron frente al público, para luego abrazarse.
Cerca de las 9:00 p. m. llegó uno de los momentos más esperados. Ramón Orlando presentó a Juan Luis Guerra y destacó su importancia para la música dominicana. Guerra interpretó “Las Avispas” y “La Bilirrubina”, provocando una gran reacción del público.
Precisamente durante su salida al escenario ocurrió un incidente cuando se activó inesperadamente un cañón de confeti: una persona resultó lesionada y fue trasladada al Centro Médico UCE, aunque se informó que su condición no comprometía su salud. Otras dos personas cayeron, pero pudieron levantarse por sus propios medios.
Milly Quezada cantó “Para darte mi vida” y “Solo contigo”, mientras Miriam Cruz interpretó “La Loba” y “La Carnada”. También actuó Martha Candela con “El Candelero de Fuego”.
Freddy Kenton, Conjunto Quisqueya y Richie Cepeda participaron en otro popurrí, con “Caña Brava”, “Felicítame” y “El Doctor”.
Ramón Orlando también cantó “No voy a volver a llorar”, acompañado por Mariano Lantigua, de Aljadaqui.
Fénix Ortiz, Josie Esteban, Joseph Fonseca, Pablo Martínez, Carlos Alfredo, Monchy Capricho y Tulile protagonizaron un extenso medley de “El Virao”.
Homenaje a artistas fallecidos
Uno de los segmentos más emotivos estuvo dedicado a músicos que han fallecido. Participaron Silvio Mora, recordando a Diomedes; Danny Matías, a Raphy Matías; Javier Villaman, a Félix Cumbe; y Rusbelt, a Benny Sadel.
También fueron recordados Cherito, Henry Hierro, Alex Bueno y Rubby Pérez. En homenaje a Rubby se interpretaron “De color de rosa” y “Volveré”, mientras se proyectaban imágenes del merenguero.
La fiesta regresó al merengue con Peña Suazo interpretando : “Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío” y “Mi mujer me gobierna”, Kinito Méndez: “Suasua” y “El Hoyo”, Pochy Familia: “La Seca” y “A las mujeres les están gustando los hombres feos”. Jandy Ventura presentó “El Legado”, en un segmento de unos 12 minutos.
Música urbana y salsa
Mozart La Para abrió el bloque urbano con “Levántate”, “Improvisa” y “Pa’ goza”. Después llegó la salsa, con Michel El Buenón, Sexappeal y José Alberto “El Canario”, además de otros participantes. Michel interpretó “Cuando los sapos bailen flamenco” y “Mi primavera”; Sexappeal, “Esta noche” y “Mal o bien”; y El Canario, “Amada mía” y “Bailemos otra vez”.
Homenaje a Cuco Valoy
Otro momento especial fue el segmento dedicado a Cuco Valoy, padre de Ramón Orlando. Cuco interpretó “Pasito colombiano” y “Juliana”, acompañado por Henry García y por el pianista y productor Sergio George, quien constituyó una de las sorpresas de la noche.
Baladas, mariachi y merengue típico
Después de la medianoche el espectáculo cambió de ambiente con la participación de Ramón Orlando interpretando: “Mil maneras”, Maridalia Hernández: “Balada de amor”, “No me importa” y “Para quererte”, Pavel Núñez: “Rondando tu esquina”, Melina León: “Cuando una mujer”, Martha Heredia: “Quiéreme ahora”, Nathalie Hazim: “Te juro que te quiero” y Stefany Constanza: “Será hoy”
Luego llegó un segmento de mariachi y posteriormente el merengue típico, con El Prodigio, quien compartió con Ramón Orlando en “Qué mujer que ’ta apretá”.
Mambo y bachata
La madrugada avanzó con Oro Sólido, Tito Swing, Sujeto Oro y Omega. Entre los temas estuvo “El Beeper”, de Oro Sólido, y “Chambonea”, de Omega.
La bachata estuvo representada por Frank Reyes, quien realizó un popurrí de aproximadamente 12 minutos.
El gran cierre
Finalmente, Ramón Orlando volvió a asumir el protagonismo absoluto y cerró con una cadena de sus grandes éxitos: “Te compro tu novia”, “Bomba carambomba”, “Más”, “Diciembre party”, “Toma y toma”, “New York no duerme”, “Bailando” y “El Venao”.
“El Venao”, acompañado de fuegos artificiales, marcó el cierre musical de una jornada que se extendió hasta aproximadamente las 4:00 de la madrugada.
sp-am