Afirma algunos aspirantes PLD «les cogió la noche para ganar»

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SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García, afirmó que a algunos de sus contendientes “les cogió la noche” para conquistar la simpatía de los peledeístas de cara a la consulta interna del próximo 18 de octubre.

Aseguró que será el más favorecido en ese proceso, al atribuirlo al trabajo que, según dijo, ha realizado durante los últimos dos años mediante contactos directos con dirigentes del PLD, representantes de diversos sectores y ciudadanos.

TRABAJO DE DOS AÑOS

Al conversar con periodisstas este 24 de septiembre, García sostuvo que para ganar elecciones en República Dominicana es necesario trabajar de manera constante y afirmó que su proyecto ha desarrollado una intensa labor durante este período.

“Para ganar unas elecciones en la República Dominicana hay que trabajar mucho, y nosotros hemos trabajado demasiado durante este período de tiempo”, expresó, tras exhortar a los demás aspirantes a hacer lo propio si desean ser competitivos.

En la consulta del PLD participan también Manfred Mata, Francisco Domínguez Brito y Gonzalo Castillo. El proceso busca determinar quién encabezará la boleta presidencial de la organización en las elecciones de 2028.

El dirigente hizo sus declaraciones tras encabezar un encuentro con los coordinadores de su proyecto político en la provincia San Cristóbal.

PADRÓN ELECTORAL

Por otra parte, García pidió a la Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales corregir la situación denunciada por integrantes de otro equipo político sobre la presunta exclusión de 523 mil personas del padrón electoral del PLD.

Indicó que el padrón que se utilizará en la consulta del 18 de octubre será similar al empleado por el partido durante el proceso interno realizado en 2022.

an/am