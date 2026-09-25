“Come Hombre” muere en presunto tiroteo con DICRIM

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Santo Domingo Este.– Jenny Santos Franco Jiménez, alias “El Come Hombre de Los Frailes”, de 35 años, falleció este viernes mientras recibía atenciones médicas, luego de resultar herido durante un presunto enfrentamiento a tiros con agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en el sector Los Frailes II.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:10 de la mañana en la calle Carlos Teo Cruz, cuando agentes realizaban labores de inteligencia para localizar a Santos Franco Jiménez, quien era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0015784 por su presunta vinculación con varios hechos delictivos, incluido un homicidio ocurrido el 22 de febrero de 2026.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, al notar la presencia de los investigadores, Santos Franco Jiménez habría disparado contra los agentes utilizando una pistola Glock calibre .45, serie MUU508, que presuntamente portaba sin documentación.

Los agentes respondieron a la agresión y el hombre resultó herido de bala en distintas partes del cuerpo. Posteriormente fue trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció aproximadamente a las 6:32 de la mañana mientras recibía atenciones médicas.

En el lugar fueron ocupados la pistola Glock calibre .45, serie MUU508, y cuatro casquillos del mismo calibre, evidencias que fueron colectadas para los procedimientos legales correspondientes.

La Policía Nacional informó que, al ser depurado en los registros institucionales, Santos Franco Jiménez figura con antecedentes relacionados con asociación de malhechores, homicidio y robo.

Las autoridades indicaron que las circunstancias del presunto enfrentamiento son documentadas e investigadas por los organismos correspondientes, mientras se realizan los procedimientos de rigor.