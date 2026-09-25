Abinader anuncia 300 becas jóvenes dominicanos viven NY

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NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader anunció 300 becas para jóvenes dominicanos residentes en Nueva York

Explicó que 100 de ellas serán para estudios de posgrado, 100 para carreras de grado y 100 para formación tecnológica en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Indicó que las 200 becas de grado y posgrado serán organizadas a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el Consulado General en Nueva York y el Ministerio de la Presidencia, con fondos especializados de la Presidencia.

«Quiero anunciar también para los dominicanos del exterior, específicamente de Nueva York, que vamos a organizar, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del Consulado y del Ministerio de la Presidencia, 100 becas de posgrado para ustedes y 100 becas de grado», expresó.

POR MÉRITO ACADÉMICO

Indicó que posteriormente se informarán los requisitos y aseguró que las oportunidades se otorgarán por desempeño académico y méritos.

«Ustedes no necesitan ni cuña ni conocer a nadie; solamente sus notas y sus méritos. Así se va a establecer», afirmó.

Anunció además las 100 becas de tecnología del ITLA, que permitirán a los jóvenes viajar a República Dominicana, ampliar conocimientos y fortalecer vínculos con el país.

«Hablé con el director del ITLA y también les vamos a dar 100 becas de tecnología para el ITLA, para que puedan ir allá y conocer», manifestó. «Estoy seguro de que, aunque aquí tengan tal vez equipos más adelantados, nosotros también tenemos equipos de última generación y siempre van a aprender algo», agregó.

ACOMPAÑANTES Y PANEL

El presidente estuvo acompañado del canciller Víctor Bisonó, del cónsul Jesús Vásquez Martínez, y del viceministro de Coordinación y Seguimiento Gubernamental, Luis Madera Sued.

Abinader habló al encabezar el panel «Juventud Dominicana en el exterior; una generación de impacto», junto a Génesis Suero, comunicadora y periodista de NBC Telemundo; Juan Vargas, ingeniero y matemático, fundador de Factor Blockchain y exmiembro de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA); y el doctor Ángel Rosario, residente de Cirugía General en NewYork-Presbyterian/Columbia y magíster en Salud Pública de Harvard. Fue moderado por Eridenia Lora, abogada y coordinadora honorífica en el exterior del Premio Nacional de la Juventud.

ORGULLO POR LA JUVENTUD EN EL EXTERIOR

El mandatario expresó orgullo por los jóvenes dominicanos en Estados Unidos, a quienes definió como ejemplo.

«Esta es la verdadera juventud de la República Dominicana y ustedes son, yo estoy muy complacido, muy orgulloso de ustedes. Me siento privilegiado de estar aquí acompañándolos», dijo.

Destacó la ventaja de la doble nacionalidad y la visión de dos culturas. «Esa dualidad, en vez de ser algo que les afecte, es todo lo contrario. Eso les ayuda. Nunca olviden la cultura original de su familia, su tierra, que siempre va a estar ahí», manifestó.

Los exhortó a preservar la nacionalidad. «Tengan su pasaporte, tengan su nacionalidad, porque la República Dominicana siempre les tendrá las puertas abiertas y siempre será su tierra», afirmó.

PROPUESTA DE FORO JUVENIL

Propuso un foro especial entre jóvenes destacados del exterior y de República Dominicana para intercambiar ideas sobre iniciativas en beneficio del país.

«Yo les propongo que estos jóvenes destacados participen en un foro especial con jóvenes destacados de la República Dominicana, para que entre ellos discutan qué cosas pueden hacer por el país, obviamente con la ayuda del Gobierno también», planteó.