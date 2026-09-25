Irán presenta a EE.UU. ideas para reabrir estrecho de Ormuz

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TEHERAN.- Las autoridades de Irán presentaron a Estados Unidos «algunas ideas» que «podrían propiciar» la reapertura del estrecho de Ormuz, sujetas al cumplimiento por parte de Washington de las condiciones fijadas, en medio de los esfuerzos para un acuerdo que ponga fin al conflicto por la ofensiva estadounidense-israelí contra el país asiático.

«Se han presentado algunas ideas al respecto, especialmente por parte de los mediadores, que, si el agresor estadounidense las acepta y cumple con ellas, también podrían propiciar la reapertura del estrecho de Ormuz», confirmaron a Europa Press fuentes de la Embajada de Irán en Madrid.

Señalaron que «las condiciones son muy cambiantes», por lo que «no se puede afirmar ni negar nada con precisión», y recordaron que el origen de la situación es la «agresión» de Estados Unidos e Israel.

Recalcaron que a la ofensiva militar conjunta, lanzada por sorpresa en plenas negociaciones para un acuerdo nuclear, se suman el «bloqueo» naval estadounidense y la «guerra económica» contra Irán. «Por ello, es el cese de estas acciones agresivas lo que podría cambiar la situación», afirmaron.

PROPUESTA EN SIETE DÍAS

Las declaraciones llegan después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmara en los márgenes de la 81ª Asamblea General de la ONU que la propuesta de Teherán, de ser aceptada, podría implicar una reapertura del estratégico estrecho en un plazo de siete días.

«Si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho de Ormuz abriría al final del séptimo día, y las conversaciones (de paz) se retomarían entonces», explicó. «En cuanto que acepten este plan, desde el siguiente día, el calendario puede arrancar y, tras siete días, el estrecho estará abierto», según Al Jazeera.

Araqchi no dio detalles, aunque matizó que sería similar al memorando de entendimiento firmado en junio por Irán y Estados Unidos en Pakistán, país que ha mediado también para el alto el fuego de abril, marcado por intercambios de ataques.

Ese acuerdo de junio contemplaba que Teherán permitiera el paso de buques por el estrecho, sin cobrar tasas, durante 60 días, plazo en el que debían celebrarse conversaciones de paz para un acuerdo definitivo.

PIDE AVANZAR A PARTIR DEL MEMORANDO

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el jueves en entrevista con Fox News que el país «ya alcanzó un acuerdo» en junio con Donald Trump. «Ese acuerdo fue firmado y, a partir del mismo, queremos avanzar», señaló.

«El marco fue acordado», insistió, al argumentar que el estrecho estaba totalmente abierto antes de la ofensiva que dejó cientos de muertos, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

«Nos atacaron. Asesinaron y causaron el martirio de nuestro querido líder supremo, a nuestros científicos, a nuestros comandantes militares y a miembros del Gobierno», afirmó, y recalcó que «el problema es que Estados Unidos, en lugar de dialogar, entró bombardeando primero y bloqueando los caminos».

Destacó que Teherán está dispuesto a rebajar los niveles de enriquecimiento de uranio y someterse a verificación, y reiteró que no busca armas nucleares.

«Estamos dispuestos a diluir el uranio enriquecido. No es un gran problema. Estamos dispuestos a someternos a procesos de verificación», dijo.

«No buscamos asesinar a estadounidenses. Estados Unidos buscó matar a iraníes», denunció. «Si somos atacados, debemos defendernos. Seguiremos resistiendo», puntualizó.

Rechazó el argumento de Trump sobre un posible acuerdo después de las legislativas de noviembre. «Si el Gobierno estadounidense, dentro del marco legal internacional, quiere lograr un acuerdo, bien. Si no, antes o después de las elecciones, ¿qué diferencia hay para nosotros?», preguntó.

«Nosotros no queremos continuar (la guerra). Es Estados Unidos el que debe elegir si quiere acabar con esto o no. Nunca buscamos la guerra», remarcó, y atribuyó el conflicto a la «instigación» de Israel.