Aumentan otros $3 a gasolina premium y 2 a la regular en RD

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SANTO DOMINGO.- Los precios de las gasolinas y el gasoil volverán a aumentar a partir de este sábado en la Republica Dominicana.

Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2026, la gasolina premium aumentará RD$3.00 por galón, para venderse a RD$353.10, mientras la gasolina regular subirá RD$2.00, hasta alcanzar RD$317.50.

El gasoil regular también registrará un incremento de RD$3.00, por lo que se comercializará a RD$270.80 el galón, en tanto que el gasoil óptimo aumentará RD$4.00, hasta RD$306.10.

GLP Y GAS NATURAL SE MANTIENEN SIN CAMBIOS

A diferencia de las gasolinas y el gasoil, el GLP permanecerá en RD$135.20 por galón, mientras el gas natural continuará en RD$43.97 por metro cúbico.

El Gobierno explicó que mantiene sin variación ambos combustibles para evitar mayores efectos sobre las amas de casa y los pequeños comercios.

En otros derivados, el avtur bajará RD$8.41, para venderse a RD$336.99 por galón; el kerosene disminuirá RD$4.60, hasta RD$383.70; el fuel oil #6 bajará RD$1.66, a RD$176.72, y el fuel oil 1%S disminuirá RD$4.08, para comercializarse a RD$210.39.

El MICM detalló que el subsidio por galón alcanza RD$45.81 para la gasolina premium, RD$69.32 para la gasolina regular, RD$111.21 para el gasoil regular y RD$117.21 para el gasoil óptimo. En el caso del GLP, el subsidio asciende a RD$30.49 por galón.

RD$1,770 EN SUBSIDIOS

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno destinó RD$1,770.65 millones en subsidios durante esta semana para contener parcialmente el impacto de las alzas internacionales sobre los precios de los combustibles.

La institución explicó que el comportamiento de los mercados internacionales está vinculado a la permanencia del conflicto en Medio Oriente y a las limitaciones para la navegación a través del estrecho de Ormuz, factores que han provocado aumentos, especialmente en los productos refinados.

De acuerdo con el MICM, esta semana el barril de gasolina rondó los US$160, mientras el gasoil regular alcanzó aproximadamente US$180 y el gasoil premium US$206.

República Dominicana importa productos terminados, no crudo, por lo que las variaciones internacionales de los derivados tienen un impacto directo en los costos locales.

El Gobierno indicó que los reajustes buscan preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica, al tiempo que señaló que la crisis ha obligado a destinar más de RD$35,541 millones mediante el Plan Anticrisis para amortiguar el impacto de las alzas en los consumidores.

El monto destinado en lo que va de año supera, según el MICM, los recursos utilizados en 2022 para contener los efectos de la inflación provocada por la guerra en Ucrania.

El presidente Luis Abinader se refirió al impacto de la situación internacional durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde abogó por una desescalada del conflicto y por garantizar la libre navegación, debido a sus efectos sobre los costos de la energía y los combustibles.

sp-am