Ejército de EE. UU. evalúa una posible acción en torno a Cuba

Las amenazas de la administración de Donald Trump a las autoridades de Cuba se han incrementado en las últimas semanas.

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WASHINGTON.- El Ejército de Estados Unidos evalúa la disponibilidad de unidades de apoyo para reforzar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas en los próximos cuatro meses, en un contexto de creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre Cuba, informó este viernes CBS News.

Según la cadena estadounidense, la Reserva del Ejército analiza si puede proporcionar personal policial, médicos y otras unidades de apoyo, de acuerdo con un mensaje interno al que tuvo acceso.

Varios funcionarios estadounidenses citados por CBS señalaron que la solicitud forma parte de la planificación militar relacionada con Cuba, aunque el documento no menciona directamente a la isla.

UNIDADES REQUERIDAS EN UN PLAZO DE 90 A 120 DÍAS

El documento, fechado la semana pasada, solicita a comandos subordinados información sobre la disponibilidad de seis unidades que podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur y que serían requeridas en un periodo de entre 90 y 120 días.

Entre las unidades contempladas figura un batallón de apoyo logístico de combate, especializado en transporte, mantenimiento, combustible y suministro, además de un batallón de ingenieros.

La planificación también incluye la posibilidad de establecer una brigada médica encargada de coordinar las unidades sanitarias.

CBS News precisó que no se ha informado cuántos militares serían necesarios ni que alguna unidad haya recibido órdenes de despliegue.

COMANDO SUR NO CONFIRMA OPERACIONES ESPECÍFICAS

Un portavoz del Comando Sur declaró a la cadena que, por razones de seguridad, no ofrece detalles sobre sus operaciones. Sin embargo, afirmó que el organismo se coordina de manera permanente con la Fuerza Conjunta para evaluar posibles necesidades dentro de su área de responsabilidad y respaldar las misiones asignadas.

La información surge en medio de un nuevo aumento de las tensiones entre Washington y La Habana.

Esta semana, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación cubana abandonó la sala mientras Trump calificaba a Cuba como un «Estado fallido».

El mandatario estadounidense afirmó que la isla «ha fracasado por completo» y aseguró que su Gobierno busca «un cambio fundamental en Cuba», una política que, según dijo, está siendo dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio.

an/am