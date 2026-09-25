Vargas pide unidad nacional ante inseguridad ciudadana RD

Vargas dijo este 25 de septiembre que el Gobierno debe asumir una postura autocrítica, abierta e inclusiva.

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SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, planteó este viernes que la gravedad de la inseguridad ciudadana requiere la atención y el concurso de todo el liderazgo político y social del país para enfrentar de manera efectiva la delincuencia y el crimen.

En una declaración difundida a través de redes sociales, sostuvo que la complejidad y magnitud del problema demandan una respuesta que trascienda los esfuerzos aislados e incorpore a los distintos sectores nacionales en la búsqueda de soluciones.

VARGAS CUESTIONA POLÍTICAS DEL GOBIERNO

El dirigente opositor consideró que, para hacer viable una respuesta integral, el Gobierno debe asumir una postura autocrítica, abierta, inclusiva y responsable ante un problema que calificó como de larga data y que, a su juicio, se ha agravado durante los últimos seis años.

“La complejidad de un problema de larga data, severamente agravado durante los últimos seis años, amerita de la atención y el concurso de todo el liderazgo político y social”, afirmó.

Vargas cuestionó los resultados de las políticas aplicadas por la actual administración, pese a las inversiones realizadas, las asesorías internacionales, los cambios en la Dirección de la Policía Nacional y la adquisición de equipos para esa institución.

Afirmó que la inseguridad ciudadana, expresada en la delincuencia y el crimen, “se le va de las manos al Gobierno por su marcado desempeño de improvisación e ineficiencia”.

LLAMA A PRESERVAR EL ORDEN DEMOCRÁTICO

El presidente del PRD advirtió que las políticas contra la delincuencia deben desarrollarse dentro del marco democrático, evitando enfoques o excesos que puedan afectar las garantías propias de una sociedad democrática.

Planteó que enfrentar eficazmente la inseguridad requiere políticas y acciones capaces de contrarrestar el crimen, al tiempo que se preserven el orden institucional y las garantías democráticas.

Vargas insistió en que la situación demanda superar la improvisación y promover la participación del liderazgo político y social en la definición de respuestas frente a la inseguridad ciudadana.

an/am