Vargas pide unidad nacional ante inseguridad ciudadana RD

SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, planteó este viernes que la gravedad de la inseguridad ciudadana requiere la atención y el concurso de todo el liderazgo político y social del país para enfrentar de manera efectiva la delincuencia y el crimen.
En una declaración difundida a través de redes sociales, sostuvo que la complejidad y magnitud del problema demandan una respuesta que trascienda los esfuerzos aislados e incorpore a los distintos sectores nacionales en la búsqueda de soluciones.
VARGAS CUESTIONA POLÍTICAS DEL GOBIERNO
El dirigente opositor consideró que, para hacer viable una respuesta integral, el Gobierno debe asumir una postura autocrítica, abierta, inclusiva y responsable ante un problema que calificó como de larga data y que, a su juicio, se ha agravado durante los últimos seis años.
“La complejidad de un problema de larga data, severamente agravado durante los últimos seis años, amerita de la atención y el concurso de todo el liderazgo político y social”, afirmó.
Vargas cuestionó los resultados de las políticas aplicadas por la actual administración, pese a las inversiones realizadas, las asesorías internacionales, los cambios en la Dirección de la Policía Nacional y la adquisición de equipos para esa institución.
Afirmó que la inseguridad ciudadana, expresada en la delincuencia y el crimen, “se le va de las manos al Gobierno por su marcado desempeño de improvisación e ineficiencia”.
LLAMA A PRESERVAR EL ORDEN DEMOCRÁTICO
El presidente del PRD advirtió que las políticas contra la delincuencia deben desarrollarse dentro del marco democrático, evitando enfoques o excesos que puedan afectar las garantías propias de una sociedad democrática.
Planteó que enfrentar eficazmente la inseguridad requiere políticas y acciones capaces de contrarrestar el crimen, al tiempo que se preserven el orden institucional y las garantías democráticas.
Vargas insistió en que la situación demanda superar la improvisación y promover la participación del liderazgo político y social en la definición de respuestas frente a la inseguridad ciudadana.
an/am
PEna de muerte ..DÉCADAS DICIENDOLES Y PAREcE QUE SE PLANEA !
! YA ERA HORA !!!! UN PAÍS LLENO DE MILLONARIOS NARCO TRAFICANTES , PAIS DE 3rd MUNDO , HAITIANOS , y TODOS HACEN , DESHACEN ,,BUSCANDO ENVIARLE A TRUMP Y EUROPA MÁS DROGA , Y COMPRAR JUECES , GENERALES , FUNCIONARIOS Y NADIE ES ENCARCELADO . ES HORA DE IMPLEMENTAR PENA DE MUERTE !
NO PERDAMOS TIEMPO , EJECÚTENLOS .
Papi tengo ganar de S,I,N,G,A,R,T,E. Dime por dónde paso a buscarte tengo yipeta . Los ex don bueno c,h,u,P,a,n,d,o. Yo no quiero perder tiempo te quiero S,i,n,g,a,r.
Bueno a este locotrón se le fue la guagua.
Bueno para que le dé con tirar piedras que siga escribiendo disparate y pluma de burro. Parece que está borracho.
Don ex policía en Estados Unidos hay pena de muerte y nunca ha bajado la delincuencia ni el consumo de drogas. Usted es un alcaico dejé de usar droga mix CRACK COCAINA y fentanilo y podrá pensar mejor o habrá que hacerle una cirugía del cerebro para sacarle toda la sica y mierrdaaaa humana que tiene su cerebro y el agua cloacal.
Un ladronazo que deberia de estar preso