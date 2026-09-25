Netanyahu dice en ONU atacar Irán fue una decisión muy fácil

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NUEVA YORK.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue «una de las decisiones más fáciles» que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, «todos estaríamos muertos».

«La destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil. Muy difícil de hacer. Pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que he tomado como primer ministro porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos todos muertos», afirmó en un discurso ante una sala semivacía.

En su discurso, el líder israelí afirmó que acusar a Israel de haber cometido un genocidio en Gaza «es la mayor mentira del siglo», tras mencionar haber permitido la entrada de vacunas y alimento a la población de Gaza.

«Acusar a Israel de genocidio es la mayor mentira del siglo», exclamó, en un discurso en el que conmemoró las acciones de sus soldados y reiteró haber tomado «innumerables medidas para proteger a la población civil», pese a los más de 74.000 muertos en el enclave palestino.

«¿Es esto un genocidio? Por supuesto que no. Es lo opuesto a un genocidio», añadió.

Asimismo, restó importancia a la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos de Cisjordania, al afirmar que son únicamente «un puñado de jóvenes delincuentes».

BOICOT AL DISCURSO EN LA ONU

La intervención de Netanyahu estuvo marcada un año más por la salida de numerosos representantes de la sala cuando tomó la palabra. El gesto dejó amplias zonas vacías durante uno de los discursos más esperados de la Semana de Alto Nivel.

«Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora», dijo el propio Netanyahu antes de comenzar.

Entre los asistentes en los palcos se veían simpatizantes con kipás y pines con la bandera de Israel, algunos haciéndose selfis y aplaudiendo de pie. Algunos corearon «Bibi, eres la luz de esta habitación».

La protesta diplomática coincidió con una movilización convocada en distintos puntos de Nueva York contra la presencia del líder israelí. El primer ministro intervino horas después de que lo hiciera el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, por videoconferencia, después de que el Gobierno de Donald Trump le denegara los visados.

CHOQUE CON ALCALDE NY

Netanyahu viajó a Nueva York solo por unas horas, en una visita marcada por el llamamiento del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, a ejecutar la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra relacionados con la ofensiva en Gaza.

Mamdani aseguró haber estudiado todas las vías legales para determinar si la ciudad podría ejecutar su arresto, pero apuntó que «como es evidente» depende de las fuerzas federales, controladas por la Administración Trump.

También se espera que Netanyahu se reúna con el presidente de Argentina, Javier Milei, y después mantenga un encuentro conjunto con el de Bolivia, Rodrigo Paz; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. No está previsto que se encuentre con Trump, quien se encuentra en Washington junto a Xi Jinping.