Abinader califica de intensa y productiva agenda en NY y NJ

Abinader en rueda de prensa este 25 de septiembre en Nueva Jersey.

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NUEVA JERSEY.– El presidente Luis Abinader calificó como “muy intensa, pero bastante productiva” la agenda que él desarrolló desde el pasado domingo en Nueva York y Nueva Jersey, la cual incluyó su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y encuentros con la comunidad dominicana, mandatarios y organismos internacionales.

Durante una rueda de prensa al concluir su visita, el mandatario enumeró los principales temas abordados, entre ellos la diáspora, seguridad, narcotráfico, Haití, aranceles, inversión extranjera, costo de la vida e inteligencia artificial.

COMUNIDAD DOMINICANA Y SEGURIDAD REGIONAL

Abinader destacó como una de sus principales satisfacciones el haber comprobado el crecimiento y empoderamiento de la comunidad dominicana en Estados Unidos, tanto en el ámbito político como económico y social.

También resaltó la coordinación regional dentro del denominado Escudo de las Américas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

Afirmó que República Dominicana ocupa una posición central en las acciones correspondientes al Caribe y señaló que Estados Unidos ha expresado su disposición de apoyarle con herramientas y equipos.

Sobre Haití, indicó que recibió retroalimentación favorable tras sus planteamientos ante la ONU y que se espera que el grupo internacional para la supresión de pandillas esté en territorio haitiano a finales de este año o principios del próximo.

ARANCELES E INVERSIÓN EXTRANJERA

Respecto a los aranceles estadounidenses, Abinader informó que República Dominicana mantiene negociaciones con Washington y reiteró que la posición del Gobierno es que se respete el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2004.

En materia de inversión extranjera, sostuvo que el país superará nuevamente los US$5,000 millones este año y atribuyó esos resultados a la seguridad jurídica y las condiciones ofrecidas a los inversionistas.

VOTO EN EL EXTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA

El mandatario rechazó cualquier posibilidad de eliminar el voto de los dominicanos residentes en el exterior y calificó esa medida como un “retroceso democrático”. En cambio, respaldó mejorar las condiciones para ejercer ese derecho y llamó a acelerar la cedulación de la diáspora.

Sobre la seguridad ciudadana, afirmó que “un solo homicidio es demasiado” y señaló que la tasa de homicidios se sitúa en 7.3 por cada 100,000 habitantes. Aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo la Policía y destinando recursos a la prevención y persecución del delito.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DIÁSPORA

Abinader exhortó a los dominicanos a utilizar la plataforma RD Aprende para capacitarse en inteligencia artificial, tecnología que, según afirmó, tendrá impacto en prácticamente todas las actividades económicas y sociales.

Asimismo, recomendó a los dominicanos residentes en Estados Unidos mantenerse vinculados con el país y, ante posibles estafas inmobiliarias, aconsejó buscar asesoría legal y verificar la trayectoria de las empresas antes de realizar inversiones.

El presidente también valoró los reconocimientos recibidos durante su visita y afirmó que representan un compromiso mayor con el desarrollo económico, la institucionalidad y el bienestar de República Dominicana.

an/am/sp