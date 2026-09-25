Ve gobierno de PRM ha resuelto más que los de otros partidos

Luis Abinader y otros directivos del PRM EN Nueva Jersey, Estados Unidos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA JERSEY, Estados Unidos.- El presidente Luis Abinader exhortó a los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a defender con datos y estadísticas los resultados de la gestión de gobierno de esta entidad política.

Abinader, quien también es presidente del PRM, afirmó que en seis años la administración de este partido ha resuelto más problemas que la oposición en dos décadas.

Hizo estas declaraciones durante un desayuno con más de 400 dirigentes y militantes del PRM en Nueva Jersey, en el cual llamó a los perremeístas a sentirse orgullosos de los resultados alcanzados por su Gobierno.

ENUMERA LOGROS

Entre los logros que atribuyó a la administración del PRMN citó la construcción y remodelación de extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en seis provincias así como la instalación de 64 centros del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y del Instituto Tecnológico nde las Américas (ITLA) en distintas zonas. “Pasamos de un Itla y medio a diez Itlas en todo el país”, afirmó, en referencia al Instituto Tecnológico de las Américas.

Abinader también destacó que más de 170,000 familias han recibido títulos de propiedad de terrenos del Estado donde, según explicó, habían vivido durante años, lo cual les permite acceder a créditos y mejorar sus condiciones para la construcción de viviendas.

Al referirse a la seguridad ciudadana, afirmó que su Gobierno ha sido el único que se ha atrevido a poner en marcha una reforma de la Policía Nacional.

“Hay que luchar contra la delincuencia, pero en el año 2012 eran 27 asesinatos por cada 100,000 habitantes y hoy son siete asesinatos, que todavía no nos conformamos y estamos luchando para bajarlos”, manifestó.

Abinader sostuvo que las políticas públicas del Gobierno han contribuido a hacer realidad la consigna del fallecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez de “Primero la gente”.

DICE EL MEJOR TIEMPO ESTÁ POR VENIR

“El mejor tiempo del PRM y el Gobierno está por venir, y ustedes serán testigos”, afirmó el mandatario, quien también preside el PRM.

El gobernante adelantó que se propone modificar la manera de hacer política en las seccionales del partido, con un mayor uso de la tecnología para fortalecer la comunicación y las campañas políticas.

“La mejor campaña es decirle la verdad. Es decirle la verdad, es mostrarle las estadísticas, es mostrar la realidad. Hay un candidato que ha pasado mucho de candidato y presidente”, expresó el mandatario entre bromas.

El Presidente insistió en que los resultados de las distintas administraciones pueden ser comparados a través de información pública disponible.

“Por eso yo le digo que el peor enemigo que ellos tienen es Google, porque ahí se ve el pasado, ahí se ve la realidad de lo pasado”, sostuvo.

En el encuentro participaron miembros de la Dirección Ejecutiva del PRM, entre ellos el canciller Víctor Bisonó y Tony Peña Guaba así como los cónsules dominicano en Nueva Jersey, Bertico Santana; en Nueva York, Jesús Vásquez; en Filadelfia, Lourdes Herrera, y en Boston, Antonio Almonte.

También estuvieron los diputados de ultramar Cirilo Moronta, Kenia Bidó y Norberto Rodríguez.

sp-am