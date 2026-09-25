Omar advierte sobre impacto de la migración irregular haitiana

Fernández durante su participación este 25 de septiembre en el Concordia Summit 2026, celebrado en Nueva York.

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NUEVA YORK.– El senador de la República Dominicana, Omar Fernández, afirmó que la migración masiva de haitianos indocumentados representa una seria amenaza para la estabilidad del hemisferio, al participar en el Concordia Summit 2026, celebrado en Nueva York en el marco de las actividades relacionadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ante representantes de los sectores político, empresarial y social de Estados Unidos, Fernández destacó la necesidad de que Haití alcance estabilidad para reducir la presión migratoria que, según planteó, enfrentan los países de la región como consecuencia de la crisis que afecta a esa nación.

MIGRACIÓN IRREGULAR Y CRISIS HAITIANA

“Nosotros, los dominicanos, tenemos una situación compleja, y es que como hacemos frontera terrestre con Haití, enfrentamos una migración irregular todos los días, que no impacta solo a República Dominicana, sino también a Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Como puedes imaginar, es un problema económico y social”, señaló el legislador durante su intervención.

Fernández sostuvo que la situación haitiana trasciende las fronteras de ese país y genera consecuencias para otras naciones del continente, por lo que consideró necesario abordar la crisis desde una perspectiva regional.

El senador por el Distrito Nacional y el presidente Luis Abinader fueron los únicos dominicanos que expusieron este año en el foro, que reúne a líderes empresariales, políticos y sociales de distintas partes del mundo.

INVERSIÓN Y RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

Al referirse a las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos, Fernández destacó la historia de colaboración entre ambos países y resaltó las condiciones que, a su juicio, convierten al territorio dominicano en un destino atractivo para la inversión.

“República Dominicana cuenta con estabilidad política, tenemos seguridad jurídica y, por tanto, es un país que atrae importantes capitales e inversión en turismo. La gente está interesada en conocer Punta Cana y Santo Domingo, y nosotros estamos complacidos de recibirlos”, expresó.

El Concordia Summit forma parte de los encuentros internacionales que congregan a representantes de gobiernos, empresas y organizaciones para abordar asuntos de interés global.

an/am