Embajadora advierte impacto turismo partos de dominicanas

La Embajadora Campos hizo la aclaración en mensaje publicado este 25 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, advirtió que el llamado turismo de nacimiento de dominicanas embarazadas hacia ese país compromete la integridad de su sistema migratorio.

Campos exhortó este viernes a los dominicanos que realizan procesos de visado a ser honestos y a no utilizar sus visas para fines distintos a aquellos para los que fueron otorgadas.

ADVIERTE SOBRE CONSECUENCIAS

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales y las de la Embajada de Estados Unidos, la diplomática afirmó que la ciudadanía estadounidense es un privilegio y no debe convertirse en un negocio.

«El turismo de nacimiento compromete la integridad de nuestro sistema migratorio cuando personas viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz para que sus hijos obtengan este beneficio», señaló.

Campos indicó que quienes organizan, facilitan o se benefician de estas redes, independientemente de su tamaño o alcance, enfrentarán consecuencias. Incluyó entre ellos a intermediarios que promueven el fraude y proveedores médicos que colaboren con estas prácticas.

LLAMADO A LA SINCERIDAD

La embajadora sostuvo que Estados Unidos está adoptando nuevas medidas para proteger sus leyes y su sistema migratorio bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

«Mi mensaje desde la República Dominicana es claro: no pongan en riesgo su futuro. Sean honestos durante su proceso de visa y utilicen su visa para el propósito para el cual fue otorgada», expresó.

El pronunciamiento se produce cuatro meses después de que la Embajada informara que República Dominicana ocupa el segundo lugar mundial en procesamiento de visas de inmigrante hacia Estados Unidos, con más de 50,000 visas de este tipo otorgadas anualmente.

an/am