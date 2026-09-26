OEA pide sea desplegada ya la fuerza «antipandillas» en Haití

NUEVA YORK.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU la renovación y el «despliegue completo» de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en Haití.
Ha instado a la comunidad internacional a «proporcionar el personal, la financiación, el equipo y el apoyo logístico necesarios para su despliegue pleno y sostenido».
En una declaración conjunta, los Estados miembro de la OEA han reafirmado su «solidaridad con el pueblo haitiano, su respeto a la soberanía y la independencia y la integridad territorial de Haití», así como «su compromiso con las soluciones lideradas por Haití».
Es por ello que han pedido que se implemente la resolución de la Asamblea General de la OEA adoptada el pasado mes de junio con el «propósito central de organizar el apoyo a Haití, manteniendo al mismo tiempo esa asistencia bajo liderazgo haitiano y en coordinación con Naciones Unidas, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otros socios».
GSF ESTÁ DESEMPEÑANDO UN PAPEL ESENCIAL
El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, ha expresado su apoyo a la declaración y ha apuntado que es necesario «honrar las aspiraciones del pueblo haitiano continuando con el apoyo a la GSF y a la renovación de su mandato».
«Esta fuerza está sobre el terreno desempeñando un papel esencial para ayudar a las autoridades haitianas a recuperar el control territorial, restablecer el acceso a infraestructura crítica, mejorar la seguridad pública y crear el entorno de seguridad necesario para que las instituciones funcionen y se celebren elecciones», ha dicho.
«Sin embargo, el apoyo a la renovación no es suficiente. Un mandato, por sí solo, no produce resultados. También debemos garantizar que los resultados que los haitianos necesitan en materia de seguridad cuenten con los recursos adecuados. Los resultados requieren personal, financiamiento, equipo, logística y, por supuesto, apoyo político sostenido», ha apuntado.
JEAN JOSUE PIERRE: EL MENSAJE ESTA CLARO
Por su parte, el representante permanente de Haití ante la OEA, Jean Josué Pierre, ha afirmado que «el mensaje está claro: renovar el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, garantizar su despliegue completo, fortalecer las instituciones de seguridad de Haití, proteger a la población y crear las condiciones para que Haití avance hacia elecciones creíbles y una estabilidad duradera».
El comunicado hace hincapié en que esta fuerza debe estar equipada «para apoyar a la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas del país de conformidad con sus respectivos mandatos».
«Entre las prioridades se incluyen restablecer la autoridad estatal legítima en las zonas afectadas por el control de las pandillas, garantizar el acceso al aeropuerto y al puerto, reabrir las principales rutas de transporte, proteger a la población y mantener una presencia permanente de la Policía Nacional de Haití en sitios de infraestructura estratégica y en las zonas recuperadas de las pandillas», recoge el texto.
an/am
RAUDELIS, T MARRA HE AHI SU AMADA PATRIA, QUE MALOS HIJOS SON USTEDES QUE NO VAN A LUCHAR POR SU MADRE PATRIA EN SU PROPIA CASA, ES MÁS FACIL VENIR A DONDE EL VECINO A QUERER ECHARLE LA CULPA DE LOS DISPARATES, ERRORES, CRIMENES QUE LOS MISMOS HAITIANOS HAN COMETIDO CONTRA SU PUEBLO, UN VECINO QUE NUNCA, NUNCA, NUNCA LOS HA INVADIDO A USTEDES, TANTA BASURAS QUE ESCRIBÍAS RAUDELIS DE HAITIANOS CON KARMA, MACHETE PARA LUCHAR AQUI PERO NO EN HAITÍ.
EN HAITI JAMAS LUCHARÁN USTEDES POR HAITÍ Y NO, NO LO DIGO PARA BURLARME, ESE NO SOY YO, ESO JAMAS, LO DIGO PARA VER SI POR FIN NACE EN TU CABEZA DE HOMBRE HAITIANO EL AMOR POR TU PAÍS, MIRAME A MI QUE PUDIENDO IRME LEGAL DE AQUI Y DESENCANTADO DE ESTE SISTEMA CORRUPTO QUE LO QUIERO CAMBIAR PERO NO POR ALGO PEOR QUE ES EL COMUNISMO SINO POR ALGO MEJOR COMO CANADÁ Y AQUI ESTOY LUCHANDO TRABAJANDO, DÁNDOLE MI JUVENTUD Y VIDA A MI PATRIA NO A OTRO PAIS COMO EEUU, CANADA, EUROPA, RUSIA NO ESO NO, ESO JAMAS,… Leer mas »
Pareses Que de Los mismo gobierno es que le dan las ARMAS para matar a sus propose gentes !
Caramba ! Parece que por fin nos van a hacer caso. Esperemos.
UNA PREGUNTA A LOS DEL FORO Y ES QUE HAITI NO HAY UN EKERCITO NI POLICIAS QUE ELIMINEN A ESTOS CRIMINALES? Y QUIEN O QUIENES LES ESTAN DANDO LAS ARMAS Y DINERO A LOS PANDIILLEROS?
DESPIERTA QUE NO LOS MISMOS HAITIANOS QUIEREN SER HAITIANOS, NO VES QUE LAS PANDILLAS SON SOLO UN PAR DE MILES DE DELINCUENTES, COMO TU ME EXPLICAS QUE 2,3 ES MAS 5 MIL PANDILLEROS VAN A TENER DE RODILLAS NO PERDÓN DE RODILLAS NOOO, EN CUATRO A UNA NACIÓN DE MAS DE 11 MILLONES DE PERSONAS DONDE POR LO MENOS TIENEN QUE HABER MAS DE TRES MILLONES DE HOMBRES JÓVENES QUE PUEDEN PELEAR? COMO? LA RESPUESTA ES SIMPLE, EGOÍSMO, NADIE LE IMPORTA NADA NI NADIE CADA QUIEN HALA NO JALA COMO DICEN LOS IGNORANTES NO SINO HALA PARA SU LADO, LUEGO… Leer mas »