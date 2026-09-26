Abinader regresa a RD y retoma su agenda oficial este sábado

El Presidente Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje a su regreso al país este viernes.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader regresó a República Dominicana tras permanecer desde el pasado domingo en Nueva York y Nueva Jersey. Este sábado retoma sus actividades oficiales con actividades en el Distrito Nacional.

En territorio estadounidense desarrolló una intensa agenda que incluyó su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y encuentros con la comunidad dominicana.

Al concluir su visita a Estados Unidos, el Mandatario calificó la agenda como muy productiva y destacó los principales temas tratados durante su estadía, entre ellos la diáspora, seguridad, narcotráfico, Haití, aranceles, inversión extranjera, costo de la vida e inteligencia artificial.

AGENDA PRESIDENCIAL PARA ESTE SÁBADO

Luego de su regreso al país, Abinader retoma este sábado sus actividades oficiales en el Distrito Nacional, con dos compromisos programados durante la tarde.

A las 4:00 de la tarde, el jefe de Estado encabezará el acto de celebración del Día Nacional de la Biblia, actividad que tendrá lugar en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Una hora después, a las 5:00 de la tarde, encabezará la inauguración de la Estancia Infantil República de Colombia, ubicada en la avenida República de Colombia.

BALANCE DE LA VISITA A ESTADOS UNIDOS

Durante su estadía, Abinader participó en actividades oficiales vinculadas con la agenda de las Naciones Unidas y sostuvo reuniones con representantes de distintos sectores, además de encuentros con dominicanos residentes en Nueva York y Nueva Jersey.

También trató asuntos de interés para República Dominicana en materia de relaciones internacionales, economía, seguridad y migración, antes de retornar al país para continuar con su agenda presidencial.

an/am