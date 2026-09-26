Polvo del Sahara mantiene este sábado ambiente caluroso RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El polvo del Sahara continuará incidiendo sobre República Dominicana este sábado, favoreciendo un ambiente mayormente soleado y caluroso, con temperaturas máximas de entre 33 °C y 35 °C, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

El organismo indicó que las temperaturas seguirán elevadas, con una sensación térmica calurosa durante gran parte de la jornada.

AGUACEROS Y TORMENTAS EN VARIAS ZONAS

Durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían registrarse aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, el norte de San Juan, Elías Piña, Independencia y Pedernales.

Estas condiciones estarán asociadas a los efectos locales, una vaguada y el viento del este/sureste.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre 33 °C y 35 °C. Para el Distrito Nacional y varios municipios de Santo Domingo se pronostica un ambiente con pocas nubes y condiciones calurosas.

Ante las altas temperaturas, el INDOMET recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera y evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

TORMENTAS TROPICALES SIN PELIGRO PARA EL PAÍS

La tormenta tropical Fay se localiza a unos 1,790 kilómetros al oeste-suroeste de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Por su posición, no representa peligro para República Dominicana.

Mientras, la tormenta tropical Gonzalo se encuentra a unos 100 kilómetros al norte de Sal, Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

INDOMET informó que este sistema tampoco representa peligro para el territorio dominicano.

an/am