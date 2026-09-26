Jornada de autos clásicos y exhibición aérea este domingo

La actividad, organizada en República Dominicana por Franjul Motor Collection, comenzará a las 4:00 de la tarde de este domingo.

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SANTO DOMINGO.- El Paseo 30 de Mayo será escenario este domingo 27 de septiembre de la sexta edición del The Distinguished Gentleman’s Drive, una jornada internacional que reunirá automóviles clásicos, actividades familiares y una exhibición aérea, en apoyo a la salud masculina.

El evento, organizado en República Dominicana por Franjul Motor Collection (FMC), comenzará a las 4:00 de la tarde con un recorrido que partirá desde Porsche Center Santo Domingo, en la avenida Simón Bolívar 965, y atravesará distintos puntos de la ciudad hasta llegar al Paseo 30 de Mayo.

ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO

A partir de las 5:00 de la tarde, la actividad estará abierta gratuitamente al público y se extenderá hasta aproximadamente las 10:00 de la noche. Los asistentes podrán apreciar automóviles clásicos y de colección, compartir con sus propietarios y disfrutar de diversas amenidades.

Uno de los atractivos principales será una exhibición aérea de aviones Super Tucano, con la participación de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

El Distinguished Gentleman’s Drive reúne vehículos clásicos de más de 40 años y participantes vestidos con atuendos inspirados en épocas pasadas. La iniciativa se desarrolla simultáneamente en ciudades de todo el mundo y utiliza la pasión por los automóviles para recaudar fondos destinados a programas de Movember.

SALUD MASCULINA Y PATRIMONIO AUTOMOTRIZ

Los recursos apoyan programas relacionados con el cáncer de próstata, cáncer testicular, salud mental masculina y prevención del suicidio.

Miguel Franjul, fundador de Franjul Motor Collection, destacó que la edición busca convertir el encuentro en una experiencia abierta a toda la ciudadanía, mientras que Eric López, director of Event Operations, resaltó el trabajo realizado para garantizar una actividad segura y organizada.

FMC señaló que el evento también forma parte de su labor de preservación y difusión del patrimonio automotriz mediante encuentros, recorridos y actividades culturales.

an/am