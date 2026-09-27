Hacia un liderazgo que construya soluciones

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Verdaderamente vivimos tiempos de grandes transformaciones y de desafíos cada vez más complejos, tanto a nivel nacional como internacional. Las sociedades enfrentan dificultades económicas, sociales, tecnológicas, ambientales e institucionales que ponen a prueba la capacidad de sus liderazgos.

Ante esta realidad, no podemos seguir haciendo política con las mismas prácticas, los mismos métodos y las mismas respuestas del pasado. Hoy la gente exige algo diferente: menos discursos y más acciones; menos promesas y mayor compromiso con los resultados; menos excusas y más soluciones; menos confrontación y mayor capacidad para construir respuestas.

Porque cuando los problemas se acumulan, un discurso bonito puede emocionar por un momento, pero una solución concreta puede cambiar la vida de una persona, una familia o una comunidad.

La política está llamada a recuperar su verdadero sentido: escuchar a la gente, comprender sus preocupaciones y convertirlas en acciones capaces de transformar su realidad. El liderazgo político no debería medirse solamente por la capacidad de pronunciar buenos discursos o ganar debates, sino por la capacidad de resolver los problemas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

La sociedad no está pidiendo líderes perfectos ni mesiánicos. Está pidiendo líderes capaces de resolver: personas que sepan identificar los problemas, comprender sus causas, establecer prioridades y movilizar los recursos necesarios para enfrentarlos.

Durante los últimos años, buena parte de la actividad política se ha concentrado en explicar los problemas, presentar justificaciones, señalar responsabilidades o reaccionar ante las circunstancias. Los nuevos tiempos exigen dar un paso adelante: menos tiempo buscando culpables y más tiempo buscando respuestas; menos retórica y más capacidad de resolución de problemas.

Un liderazgo orientado a las soluciones significa saber escuchar, rodearse de personas competentes, consultar a quienes conocen los problemas, utilizar la información con responsabilidad y tomar decisiones oportunas. Significa convertir el dato en conocimiento, el conocimiento en acción y la acción en resultados.

Esta visión adquiere especial importancia en la conducción del Estado. Los ciudadanos viven los problemas en su cotidianidad: una familia enfrenta el costo de los alimentos; un joven busca una oportunidad de empleo; una madre espera atención adecuada para sus hijos; una comunidad reclama seguridad, agua potable, salud, educación o transporte eficiente.

Ahí es donde debe medirse el liderazgo: no solamente en los escenarios políticos, sino en la capacidad de responder a esas necesidades concretas. Detrás de cada estadística existe una realidad humana y detrás de cada problema existe una persona que espera una respuesta.

Resolutor

El verdadero resolutor de problemas no es simplemente quien apaga incendios. Es quien tiene la capacidad de anticiparse, identificar riesgos, establecer prioridades y construir políticas que eviten que las dificultades se conviertan en crisis. Gobernar significa prevenir, planificar y actuar oportunamente.

El liderazgo consiste también en reunir talento, coordinar esfuerzos y hacer que las instituciones funcionen al servicio de la gente.

La política necesita, además, volver a escuchar a las comunidades, a los trabajadores, a los jóvenes, a los sectores productivos y a quienes diariamente enfrentan las dificultades de los servicios públicos. Quienes viven un problema conocen mejor que nadie sus causas y pueden aportar las claves para solucionarlo.

La sociedad está reclamando una política menos centrada en los discursos y la confrontación, y más orientada a la construcción. Menos palabras destinadas a impresionar y más acciones destinadas a resolver.

El liderazgo político debe recuperar la capacidad de inspirar confianza y movilizar esperanza, pero una esperanza vinculada a la acción. Quienes aspiran a dirigir la sociedad deben tener la capacidad de convertir las preocupaciones ciudadanas en prioridades, proyectos y políticas públicas.

Por eso, el nuevo liderazgo tiene que atreverse a innovar, corregir lo que no funciona y preservar aquello que ha demostrado resultados. También debe tener la humildad para reconocer los errores, aprender de ellos y rectificar cuando sea necesario.

Hacia un liderazgo que construya soluciones es una invitación a repensar la manera de ejercer el liderazgo político. Es apostar por una política en la que las palabras tengan valor, pero donde los resultados tengan todavía mayor importancia.

El desafío está planteado: pasar de una política que explica y pretende justificar los problemas a una política comprometida con resolverlos; del discurso a la acción, de las promesas a los resultados.

Porque, al final, la ciudadanía no solo quiere escuchar quién tiene el discurso más bonito o quién tiene la razón en el debate político. Quiere líderes que conozcan sus problemas, comprendan sus preocupaciones y tengan la capacidad de ofrecer respuestas.

Ese es el liderazgo que demandan estos nuevos tiempos: un liderazgo cercano a la gente, capaz de escuchar, decidir, ejecutar y resolver; un liderazgo que convierta los problemas en desafíos y los desafíos en soluciones.

jpm-am