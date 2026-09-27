San Lázaro vence a El Millón en Torneo Baloncesto Superior DN

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO, RD.- El refuerzo azuano Diego Colón respondió en los minutos decisivos y San Lázaro consiguió su segunda victoria consecutiva al superar 75-74 a El Millón, en el primer partido de la jornada del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

La justa, que celebra sus “Bodas de Oro”, está dedicada a la empresa Seaboard “Energía Limpia” y tiene en disputa la Copa BanReservas.

Colón encabezó la ofensiva lazareña con 20 puntos para mantener invicto a San Lázaro, que colocó su récord en 2-0 dentro del Grupo B. El Millón, en cambio, cayó a 1-2.

COLÓN LIDERA LA OFENSIVA LAZAREÑA

Además de Colón, San Lázaro contó con una destacada actuación de Randy Bautista, quien terminó con 12 puntos, seis rebotes y cinco asistencias. Anderson Mirambeaux aportó 11 tantos y ocho rebotes, mientras Edgar Tejeda y Yeickson Montero encestaron nueve puntos cada uno, con ocho y seis rebotes, respectivamente.

Por El Millón, Raymond Bastardo consiguió 13 puntos y 13 rebotes, Andrés Fulgencio y Enmanuel Martínez anotaron 15 unidades cada uno, mientras el refuerzo estadounidense Kerry Richardson aportó 13 tantos.

El encuentro fue disputado en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

SAN LÁZARO DOMINÓ LA PRIMERA MITAD

El conjunto de Jobo Bonito se fue al descanso con ventaja mínima de 38-37, luego de dominar el primer cuarto 23-22, mientras el segundo período terminó igualado 15-15.

Edgar Tejeda lideró la ofensiva lazareña durante la primera mitad con nueve puntos y cinco asistencias. Colón le siguió con nueve tantos, Montero aportó siete y Mirambeaux sumó seis puntos y cuatro rebotes.

Por El Millón, Bastardo sobresalió con 14 puntos y nueve rebotes, mientras Fulgencio y Martínez aportaron seis y cinco puntos, respectivamente, además de cuatro asistencias cada uno.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico). El Comité Organizador está encabezado por Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia, y Nelson Ramírez se desempeña como comisionado.

of-am