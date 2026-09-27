R. Dominicana arrolla a Cuba en el Mundial de Béisbol Sub-15

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MÉRIDA, México.- República Dominicana comenzó con contundencia su participación en el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-15 al derrotar este viernes 15-5 a Cuba, en un partido definido por nocaut en seis entradas en el estadio Kukulcán Álamo.

La ofensiva dominicana castigó al pitcheo cubano con 14 imparables, entre ellos tres cuadrangulares, para iniciar con victoria su participación en el Grupo A del torneo mundialista.

FIGUEROA ENCABEZÓ LA OFENSIVA DOMINICANA

Milfree Figueroa fue la figura ofensiva del conjunto quisqueyano al conectar dos cuadrangulares y remolcar cuatro carreras. Ángel Peralta también desapareció la pelota del parque para contribuir al amplio triunfo dominicano.

Cuba, por su parte, apenas pudo conectar dos imparables durante el encuentro, ambos salidos del bate de Braon González, quien además produjo tres de las cuatro carreras de su equipo y se convirtió en el jugador más destacado de la escuadra antillana.

Carlos Marrero se acreditó la victoria al lanzar los dos últimos episodios y retirar a tres bateadores por la vía del ponche. Hanser Delis cargó con la derrota por el conjunto cubano.

CUBA BUSCARÁ REHABILITARSE ANTE SUDÁFRICA

En los demás resultados de la jornada inaugural, China Taipéi derrotó 9-0 a Nicaragua, mientras Estados Unidos superó 9-2 a República Checa, en partidos correspondientes al Grupo B.

Cuba volverá este sábado al terreno para enfrentar a Sudáfrica, que también cayó en su debut, al ser superada 16-0 por Japón, vigente campeón mundial de la categoría.

of-am