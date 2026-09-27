Rodríguez Pimentel presenta libro “Haití, el vecino desconocido”

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SANTO DOMINGO.- Con una concurrida asistencia fue presentada este viernes en el marco de la Feria del Libro la obra “Haití, el vecino desconocido”, autoría del periodista y político Héctor Rodríguez Pimentel.

El escritor expone experiencias, investigaciones y reflexiones sobre la realidad política, social y económica de la vecina nación, enriquecidas por sus años de servicio como cónsul dominicano en Puerto Príncipe.

Sostiene que la República Dominicana no puede cargar por sí sola con las consecuencias de la crisis haitiana y que “la comunidad internacional debe pasar de las declaraciones y promesas a una cooperación efectiva que permita restablecer la seguridad y fortalecer las instituciones”.

Plantea que la solución del problema “debe producirse fundamentalmente en territorio haitiano, mediante el restablecimiento de la autoridad del Estado, el desmantelamiento de las estructuras criminales, el fortalecimiento institucional y la creación de oportunidades económicas y sociales para su población”.

Rodríguez Pimentel defiende el derecho de la República Dominicana a ejercer el control de su territorio y aplicar sus leyes migratorias dentro del respeto a la dignidad humana y a los compromisos internacionales del país.

Presenta también una visión de Haití que trasciende la violencia y la crisis actual, relatando sus vivencias en esa nación, su contacto con diferentes sectores de la sociedad haitiana y aspectos de su historia, cultura, economía y medioambiente.

La obra tuvo una amplia acogida entre los visitantes de la Feria, muchos de los cuales acudieron al acto para adquirir ejemplares y compartir con el autor, quien permaneció firmando libros desde las 5:00 de la tarde hasta aproximadamente las 7:30 de la noche.

Entre las personalidades que acudieron a la actividad estuvieron Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña; Aquiles Julián, director general del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura; Rafael Salazar, administrador general de EGEHID; Gabriel del Río, presidente de la CASC; José Rafael Sosa, Eduardo León, Carmen Leyda Mora, Atila Pérez Vólquez, Rufino Sandoval, Junior Rodríguez, Miguel Burgos, Miguel Gil y Aura Peralta.

“Haití, el vecino desconocido” continuará disponible durante todo el desarrollo de la Feria Internacional del Libro, hasta su clausura el próximo 4 de octubre, tanto en Librería Cuesta como en los demás estantes de la Feria.

josepimentelmunoz6hotmail.com