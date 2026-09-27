República Dominicana vence a Nicaragua en Liga de Naciones

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La República Dominicana tuvo un debut electrizante en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 al derrotar 3-2 a Nicaragua, con un gol de Pablo Rosario en el tiempo añadido que desató la celebración de más de 3,000 aficionados en el Estadio Cibao FC.

El triunfo representó el primero de la Sedofútbol en el máximo nivel de la Liga de Naciones y permitió al conjunto dirigido por Marcelo Neveleff comenzar con tres puntos su participación en el Grupo A.

DOMINICANA TOMÓ VENTAJA EN EL PRIMER TIEMPO

La selección dominicana salió decidida desde el comienzo y apenas al minuto cinco abrió el marcador con un potente disparo de Heinz Morschel desde fuera del área.

Diez minutos después, Mariano Díaz aprovechó un despiste del guardameta nicaragüense para ampliar la ventaja 2-0 y colocar a los locales en una posición favorable.

Dominicana continuó presionando y generando ocasiones frente al arco visitante, pero la falta de efectividad evitó que pudiera ampliar la diferencia antes del descanso.

NICARAGUA EMPATÓ, PERO ROSARIO APARECIÓ AL FINAL

Nicaragua descontó al minuto 40 mediante Juan Pérez, dejando abierto el partido para la segunda mitad.

Cuando parecía que la selección dominicana tenía controlado el encuentro, Byron Bonilla apareció al minuto 84 para establecer el empate 2-2 y poner en tensión a la afición que acudió al estadio santiaguero.

La Sedofútbol, sin embargo, mantuvo la presión ofensiva y encontró el gol de la victoria en el 90+7.

Tras una jugada de tiro libre, Pablo Rosario aprovechó un rebote dentro del área y envió el balón al fondo de la red para sellar el dramático 3-2 y provocar la celebración de los seguidores dominicanos.

AHORA VIAJA A TRINIDAD Y TOBAGO

Con la victoria, República Dominicana suma tres puntos en el Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027.

El combinado tricolor viajará este viernes a Trinidad y Tobago, donde enfrentará al seleccionado local el domingo 27 de septiembre, a partir de las 9:00 de la noche, en la segunda jornada de la competencia continental.

of-am