La Vice Raquel Peña encabeza inauguración carretera El Seibo

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EL SEIBO.- La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este domingo la inauguración de la carretera Las Mesetas, una obra esperada durante décadas por los residentes de El Cuey, Las Mesetas y comunidades aledañas, que mejora el acceso a servicios, centros de comercio y zonas productivas de esta provincia.

Afirmó que El Seibo tiene una proyección de desarrollo “sin techo” gracias a las obras impulsadas por el presidente Luis Abinader, especialmente las nuevas carreteras que mejoran la conectividad, elevan el valor de las tierras y generan mejores condiciones para el crecimiento económico y turístico.

Destacó que las nuevas vías fortalecen la comunicación entre las comunidades y abren oportunidades para potenciar el turismo de sol y playa, el ecoturismo y el turismo religioso.

“Ustedes tienen una joya por explotar. El Gobierno trabaja para crear las condiciones que permitan continuar impulsando el crecimiento de la provincia», afirmó.

MAYOR CONECTIVIDAD Y OPORTUNIDADES

Exhortó a los propietarios de terrenos a no vender sus tierras por tareas, debido al valor que adquieren con la construcción de las nuevas vías. Explicó que la transformación vial permitirá aprovechar mejor el potencial productivo y turístico de zonas que durante décadas enfrentaron dificultades de comunicación.

Informó que este domingo el Gobierno entrega cerca de 22 kilómetros de carreteras, mientras mantiene en construcción entre 46 y 47 kilómetros adicionales en la provincia. También destacó el trabajo del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y su equipo.

Asimismo, indicó que el Gobierno está dispuesto a canalizar tres obras solicitadas por la comunidad y pidió entregar los títulos de propiedad de los terrenos donde serían construidas, requisito necesario para avanzar con los diseños.

Explicó además que se trabaja en una carretera de unos siete kilómetros que requiere dos puentes, cuya construcción sería financiada mediante recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras la vía se ejecutaría con fondos del Presupuesto General del Estado.

OBRAS VIALES EN EJECUCIÓN

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que el Gobierno ha inaugurado 37 kilómetros de carreteras en El Seibo y mantiene otros 46 kilómetros en construcción.

Detalló que entre las obras en ejecución figura la carretera que comunica San Lorenzo con Margarín, La Laja, Remedios, Los Hatillos, Mantez y Palmar, de 17 kilómetros, así como la vía del cruce del Mercado con Bajucal, que contempla cuatro puentes, de los cuales tres están prácticamente terminados.

Destacó los trabajos de pavimentación realizados en Miches y Santa Lucía y anunció nuevas jornadas de asfaltado que abarcarán Pedro Corto, Vicentillo y el municipio de El Seibo.

Explicó que el Gobierno dará continuidad a la carretera hacia Palmar, de la cual faltan unos ocho kilómetros y dos puentes. Indicó que los puentes serán licitados dentro de la nueva etapa del programa del BID, que contempla 150 puentes, para posteriormente completar el proceso correspondiente a los kilómetros restantes de la vía.

Resaltó que el presidente Luis Abinader mantiene el compromiso de concluir las obras iniciadas antes de emprender nuevos proyectos, mediante una administración responsable de los recursos y una planificación que permita atender progresivamente las necesidades de las comunidades.

UNA VÍA PARA LAS FAMILIAS Y LA PRODUCCIÓN

La nueva carretera facilita el traslado de cientos de familias hacia Santa Cruz de El Seibo y otras localidades, así como el acceso a centros educativos, establecimientos de salud, comercios y lugares de trabajo.

El proyecto, ejecutado por el MOPC, comprende 7.20 kilómetros de carretera, cuatro kilómetros de aceras y contenes, seis kilómetros de canaletas, 18 cruces de alcantarillas y la señalización vial correspondiente.

La obra también fortalece la producción agropecuaria al facilitar el traslado hacia los mercados de productos como cacao, leche, carne, aguacate, mango, cítricos, plátano y caña de azúcar. El Seibo cuenta con más de 6,000 unidades productivas y 3,299 productores agropecuarios.

Como parte del proyecto, fueron asfaltados 700 metros de vía en el barrio Los Pegueros, mejorando el acceso de las familias y las condiciones para las actividades comerciales de la zona.