Comisión Europea dice Rusia «ataca a la ciencia» en Ucrania

MADRID 28 Sep.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado este lunes que Rusia «ataca la ciencia» en Ucrania, tras la ofensiva rusa contra la sede de la Academia Nacional de Ciencias, ubicada en Kiev, que deja un muerto y cinco heridos en una nueva oleada de ataques a largo de esta jornada que se ha saldado con varios fallecidos y decenas de heridos.

«Hoy, la ciencia ha sido atacada por Rusia», ha afirmado Von der Leyen, quien ha traslado en sus redes sociales su pésame a las familias y seres queridos de las víctimas y ha asegurado que «Europa está trabajando más duro que nunca para fortalece la defensa de Ucrania».

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver el incendio que el ataque ha provocado en el interior del edificio, situado en el distrito de Shevchenkivski, en el centro histórico de la capital ucraniana, ataque confirmado por el servicio de prensa de dicha institución.

«Cada uno de los socios de Ucrania debe ver, en este terror, en estos ataques, que apoyar a Ucrania significa apoyar verdaderamente la vida de las personas», ha dicho el presidente ucraniano quien ha incidido en que «el terror nunca debe normalizarse» y que Rusia «debe rendir cuentas y enfrentarse a consecuencias reales».

Según ha explicado la propia Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, un dron ruso ha colisionado directamente contra su sede en Kiev. La institución ha hablado de «muchos heridos» y ha señalado que se produjo un incendio a gran escala que ha destruido gran parte del edificio.