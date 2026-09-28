Zelenski celebra nuevos ataques contra plantas energéticas rusas

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KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebró este lunes nuevos ataques de larga distancia sobre instalaciones energéticas rusas, pero también contra otras infraestructuras con fines militares, una ofensiva que ha sido ya cuestionada públicamente por Estados Unidos debido al aumento de los combustibles.

Zelenski incidió en que estos ataques responden a los bombardeos rusos «contra la vida», los últimos registrados precisamente durante la pasada noche en regiones como Kiev y Járkov, que han dejado varios muertos y decenas de heridos.

«Anoche nuestros ataques fueron dirigidos contra dos instalaciones de defensa en las regiones de Tula y Vorónezh», mientras que las unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) «también llevaron a cabo operaciones efectivas contra instalaciones petroleras del agresor en la región de Krasnodar», detalló.

Zelenski habló en un mensaje en redes sociales de más ataques sobre instalaciones utilizadas por Rusia para lanzar drones contra Ucrania en Kaluga y Oriol, así como contra posiciones en Briansk y «un objetivo en el mar Negro».

El mandatario ucraniano agradeció a las fuerzas de su país por todos los esfuerzos que están llevando a cabo para llevar la guerra de vuelta al lugar de «donde surgió» y remarcó que «Rusia debe dejar de escalar» el conflicto.

A medida que Ucrania ha ido mejorando sus capacidades, se han producido en los últimos meses casi a diario ataques de larga distancia contra posiciones rusas, alcanzando en una ocasión una planta de procesamiento de gas en Novi Urengói, ubicada a más de 3,000 kilómetros de distancia desde la línea del frente.

Estos ataques han sido ya cuestionados por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha propuesto a su homólogo ucraniano centrar los esfuerzos en otro tipo de objetivos estratégicos debido a la escasez de combustible y a la subida de precios que provocan los daños en el suministro ruso.

RUSIA RESTRINGE INFORMACIÓN SOBRE SECTOR ENERGÉTICO

En medio de los ataques ucranianos, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este lunes un decreto con el que limitar la difusión de información sobre el sector energético y de los combustibles a través de los medios de comunicación, salvo aquella que proporcionen las personas jurídicas o empresas implicadas.

La lista de información restringida incluye estadísticas aduaneras, datos sobre el volumen de procesamiento de combustible, el funcionamiento de las refinerías, la identidad de los compradores, el precio de las ventas, o sobre los vehículos que se utilizan para su transporte, entre otros supuestos.

KREMLIN ADVIERTE CONSECUENCIAS

El Kremlin, por su parte, reafirmó las declaraciones de hace unos días del presidente Putin, en las que advirtió de que los ataques ucranianos suponen una escalada del conflicto y dificultan cualquier posibilidad de negociación.

«Ucrania tendrá que pagar las consecuencias de las acciones llevadas a cabo en los últimos meses», advirtió el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien reiteró que el Ejército ruso continuará con «su operación militar especial, atacando de forma muy sistemática los objetivos que considere oportunos».

A su vez, Peskov señaló que los intereses rusos en una hipotética mesa de negociación son bien conocidos, empezando principalmente por su propia seguridad. «Debemos asegurarnos de que nadie se sienta tentado de anunciar planes para asestar un golpe devastador contra Rusia», dijo.

El pasado viernes, Zelenski reveló una nueva propuesta de Estados Unidos para reiniciar las conversaciones a tres bandas con Emiratos Árabes Unidos nuevamente como sede de las mismas, aunque sin que se haya trascendido siquiera una fecha marco para reanudarlas.

Se trata de un formato de negociación idéntico al que se estuvo produciendo hasta febrero de este año y que se vio interrumpido por la falta de acuerdos importantes, pero sobre todo por la salida de Estados Unidos como mediador debido al inicio de su guerra particular con Irán.

Entre las cuestiones sin puntos de unión están el control de la central nuclear de Zaporiyia, las garantías de seguridad para Ucrania y, sobre todo, la cuestión de la soberanía de los territorios que Kiev ha perdido durante el conflicto.