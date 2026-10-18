VENEZUELA: Opositora propone elecciones el 24 de julio de 2027

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CARACAS 18 Oct.- La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha planteado la fecha del 24 de julio de 2027 como fecha para la celebracion de elecciones presidenciales en Venezuela, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del líder independentista Simón Bolívar.

«Hace unas semanas el senador Bernie Moreno, de Ohio, planteó, por iniciativa propia, que las elecciones presidenciales debían ser el 24 de julio de 2027, que es la fecha del natalicio del Libertador. Y la verdad es que a alguna gente le pareció muy lejos. Pero, yo creo que es una iniciativa potente y es una fecha hermosa», ha afirmado Machado en una entrevista con el diario colombiano ‘El Universal’.

Machado ha destacado que «al final, la figura de Bolívar unifica no solamente a los venezolanos, sino a muchas otras naciones». Esta convocatoria debe ser el resultado de «un gran acuerdo nacional» para la que considera, más que una lucha política, «una lucha existencial por la vida, una lucha ética por la verdad y una lucha espiritual por el bien».

La entrevista ha sido realizada en Panamá, donde Machado prepara un nuevo intento, el octavo, de regresar a territorio venezolano para intentar impulsar una transición política. Por eso «el régimen se esfuerza por todos los medios posibles para tratar de evitar mi regreso».

En ese sentido, ha rechazado la posibilidad de una continuidad de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. «Es absolutamente no realista pensar que quienes crearon este caos son capaces de crear las bases para la recuperación del país. Eso no va a pasar. Nadie confía en quien expolió, torturó y saqueó a Venezuela. Y Delcy Rodríguez es directamente responsable de todo este proceso», ha argumentado.

Machado ha explicado que no ha recibido ninguna señal directamente desde Estados Unidos. «Pero sí, obviamente, muchas amenazas del régimen. Creo que el régimen sabe que está en una situación precaria, como nunca antes. El caos que existe en Venezuela en lo económico, en materia de seguridad, en materia de servicios públicos», ha afirmado.

A nivel interno, Machado considera que «la oposición venezolana nunca ha estado tan unida como hoy», aunque ha reconocido que puede haber «pretensiones de algunos actores de tentar o desviar o manipular a algunas figuras o facciones». «Eso ha pasado siempre en la historia, en todas partes del mundo», ha señalado.

Sobre el futuro político de Venezuela, ha rechazado el revanchismo, aunque ha subrayado que la amnistía sería «contraria a la Constitución y a todos los tratados internacionales». «Nosotros no somos lo que ellos son (…). Queremos un país donde se les ofrezca justicia a todos, incluyendo a los que nos la negaron a nosotros», ha recalcado.

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